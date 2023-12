Ex ballerina di Amici ora è nonna: “Non ho lasciato la tv per volere mio”

Maria Zaffino è stata un’ex ballerina di Amici che i fan della trasmissione ricordano molto bene. Soprattutto i millennials che con Maria sono cresciuti: è stata una professionista dalla prima alla nona edizione. Ora è da poco diventata nonna.

Sempre fra le pagine di FanPage, l’ex ballerina di Amici ha confessato di guardare tutt’ora la trasmissione.

“Perché ho deciso di lasciare Amici? Non è stata proprio una scelta mia, devo essere sincera. Per me Amici ha cominciato a tentennare dall’ottavo al nono anno. Poi il programma è cambiato. Maria De Filippi ha voluto modificare il format. È subentrata Belen Rodriguez, cose completamente diverse. Ho sempre rispettato il volere di Maria e non mi sono fatta più vedere. Non sono mai tornata a chiedere come mai o perché. Si vede che dopo undici anni doveva andare così.

E ancora:

“Quando si è chiuso il discorso Amici, mi sono un po’ chiusa in me stessa. Ho continuato a lavorare tanto, non volevo aprire i social, non ho voluto parlarne per un po’. Poi ho visto che le persone continuavano ad amarmi, ancora oggi – quando non ricordano il mio cognome – mi cercano come “angelo biondo” o come “miele”. Poi vengono a chiedermi come sto, che faccio, perché non torno ad Amici”.