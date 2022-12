Lenovo presenta nuovi monitor ottimizzati per le videochiamate

In occasione del CES 2023 di Las Vegas che si terrà a gennaio, Lenovo ha presentato in anteprima i monitor ThinkVision VoIP di ultima generazione, che offrono funzioni integrate e mirate che migliorano e semplificano l’esperienza delle riunioni virtuali. Grazie alla fotocamera ad alta definizione da 5MP con obiettivo a infrarossi (IR) e obiettivo RGB separato, all’otturatore per la privacy, ai doppi microfoni integrati con cancellazione del rumore ambientale e ai due altoparlanti integrati da 5W, gli utenti potranno godere di un’esperienza di videochiamata più nitida. La novità di questa generazione, tuttavia, è un pulsante dedicato a Microsoft Teams che avvia immediatamente l’applicazione di videochiamata. È possibile usufruire di un login automatico più sicuro con Windows Hello.

Altre funzioni smart, facilmente controllabili tramite le impostazioni, prevedono un semaforo intelligente che diventa rosso quando l’utente è impegnato in una chiamata, un promemoria “seduta” che avvisa l’utente quando ha trascorso troppo tempo davanti allo schermo e un avviso di distanza che lo avverte quando è seduto troppo vicino al monitor. Questi monitor VoIP ThinkVision di nuova generazione sono dotati anche di sensori di rilevamento umano e di luce per la regolazione automatica dello schermo e sono tra i primi dispositivi a ottenere la certificazione Eyesafe 2.0 con tecnologia a bassa emissione di luce blu naturale. Tutte queste funzioni avanzate, esclusive della nuova generazione, si trovano sul monitor ThinkVision T27hv-30 da 27 pollici QHD e sul ThinkVision T24mv-30 da 23,8 pollici FHD, entrambi dotati di una porta upstream USB-C come standard. Per un’esperienza VoIP integrata simile, ma non altrettanto ricca di funzioni, gli utenti possono optare per il monitor ThinkVision T24v-30 con display IPS FHD da 23,8 pollici e porta upstream USB-B come standard. I ThinkVision VOIP T27hv-30, T24mv-30 e T24v-30 saranno disponibili a partire da maggio 2023. I prezzi dovrebbero partire rispettivamente da 359, 279 e 199 euro + IVA.