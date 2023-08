da Anggun a Jeff Porcaro

Scopriamo insieme chi sono i figli d’arte più famosi della musica: dalla splendida Anggun al mostruoso Jeff Porcaro.

Di figli d’arte famosi nella musica mondiale ce ne sono non pochi. Basti pensare ai tantissimi figli di Bob Marley, quasi tutti dediti all’arte delle sette note, con risultati tra l’altro importanti, seppur non paragonabili a quelli del geniale padre. Ma scopriamo insieme chi sono quei figli d’arte che sono riusciti a mettere in ombra, quasi in tutti i casi, la fama dei propri genitori!

Angunn

Partiamo da una figlia d’arte insospettabile: Anggun. La splendida e talentuosissima cantante indonesiana, naturalizzata francese, è infatti figlia di Darto Singo. Il nome non ti dirà nulla, ma è uno dei cantanti e produttori più noti in Indonesia. Noi però conosciamo soprattutto la figlia, grazie a brani straordinari come Snow on the Sahara:

Il caso dell’indimenticabile Jeff Buckley è particolare. Perché il compianto cantautore americano forse non ha superato, ma solo eguagliato il grande Tim Buckley, una delle voci più belle della storia del folk. In ogni caso, è riuscito a entrare nella leggenda con un album straordinario come Grace e con interpretazioni da brividi, come quella di Hallelujah:

Anche Norah Jones è un caso particolare. La talentuosa cantautrice è infatti figlia del più grande maestro di sitar, Ravi Shankar, la cui fama rimane immortale. Di certo però Norah è riuscita a diventare più famosa della madre, la soulwoman Sue Jones.

Chi di certo non è diventato più famoso del padre, ma d’altronde sarebbe impossibile, è Sean Lennon, figlio di John e Yoko Ono. Ma la sua intelligenza sta nell’aver deciso di porsi su un livello differente dall’ex Fab Four, diventando uno dei più stimati cantautori e chitarristi della scena rock psichedelica e sperimentale. Qualcosa che John ha toccato nei suoi anni d’oro, salvo poi discostarsene. Ascoltiamo insieme Parachute:

La grandezza di Jeff Porcaro è invece stata talmente grande da far addirittura dimenticare che è in realtà figlio di Joe Porcaro, un percussionista di origine italiana. Ma Jeff lo ha superato in tutto. L’ex batterista dei Toto è stato infatti uno dei batteristi più talentuosi e geniali di sempre, uno di quelli in grado di far sembrare semplici le cose più complesse e raffinate. Quanto ci manca… Ascoltiamo insieme la celebre Rosanna, cui deve il nome di Mr. Shuffle: