Cristina Tenuta aveva già partecipato a Uomini e Donne anni fa

La dama beccata in un video di diversi anni fa quando prese parte già a Uomini e Donne.

Cristina Tenuta è una delle dame più chiacchierate del momento a Uomini e Donne. La donna è arrivata in studio perché contattata privatamente da Riccardo Guarnieri che le aveva chiesto di sentirsi lontano dalle telecamere.

Dopo un primo periodo di conoscenza i due caratteri forti sono arrivati allo scontro. La bellezza di Cristina però non è passata inosservata e poco dopo è stato Armando Incarnato a provarci ma anche in questo caso la conoscenza non ha portato a nulla.

Fonte: web

Cristina Tenuta ha quindi rivelato di essersi sentita con il cavaliere partenopeo Alessandro e di essere interessata a lui. Una rivelazione che ha scatenato le ire di gelosia di Armando che è andato letteralmente su tutte le furie. Anche i due opinionisti storici Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno avuto da ridire per il suo comportamento ambiguo.

Oggi Cristina è una dei volti di punta del programma ma non tutti sanno che aveva fatto già parte di Uomini e Donne diversi anni fa. A scovarla la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover che ha pubblicato un video risalente ad una puntata del 2013.

Nel video si vede Cristina intervenire dal pubblico. A quell’epoca infatti la donna era presente nel pubblico pronta a criticare le vicenda dei tronisti. In quel periodo sul trono era presente Eugenio Colombo. Nel filmato la dama interviene contro una corteggiatrice, in particolare, Francesca Del Taglia, la ragazza poi scelta da Eugenio alla fine del suo percorso a Uomini e Donne.

Della vita privata di Cristina non si sa molto, si sa che è romana anche se come si legge nella bio di Instagram nelle sue vene scorre anche sangue calabrese. Ha un figlio ed è alla ricerca di un uomo, che non le crei problemi da questo punto di vista, preferibilmente con un figlio anche lui.