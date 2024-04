Ha fatto molto discutere la puntata di Porta A Porta di Bruno Vespa in cui sono stati chiamati sette uomini a parlare di aborto, per questo motivo Geppi Cucciari ha deciso di rispondere a tono realizzando uno splendido siparietto super-serio nel suo show di Rai3, Splendida Cornice.

In un tavolo con sopra scritto Geppi A Geppi, la conduttrice in maniera molto seria ha affrontato insieme alle sue sei ospiti donne un dibattito sull’impotenza maschile e sulla presunta relazione fra quel disturbo e l’acquisto di macchinoni. “Comprarsi un suv può essere un rimedio efficace contro l’impotenza maschile?“, ha chiesto tutta seria Geppi Cucciari alle ospiti in studio. Fra loro: l’attrice Valeria Solarino, la presidente della Fondazione Diversity Francesca Vecchioni, l’avvocata Ester Viola, l’attrice Federica Fracassi, l’analista politica Martina Carone e, infine, l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli-Finzi.

Insomma, se sette uomini possono parlare di aborto, sette donne possono farlo di impotenza maschile.

Geppi Cucciari crea un tavolo di sole donne per parlare di impotenza maschile: l’iconica risposta a Bruno Vespa

Tutta la discussione è ruotata attorno al luogo comune degli uomini che compensano le proprie insicurezze s3ssuali con macchine grosse e a una immaginaria misura economica adottata dal governo per gli uomini che, per compensare le proprie insicurezze, volessero acquistare due o tre suv a testa.

Il video del dibattito, disponibile su RaiPlay, è stato caricato autonomamente anche sui social dove ha già raggiunto mezzo milione di views.

La sinistra riparta da Geppi Cucciari.