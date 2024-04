bambino trova un tesoro di 10.000 anni

Un bambino, giocando nel giardino della nonna, ha fatto una scoperta archeologica senza precedenti, ecco di che cosa si tratta.

Quante volte capita ai bambini di mettersi a giocare in giardino e di fare delle scoperte? Magari trovano degli oggetti che erano andati perduti, come delle chiavi o cose della casa. A volte, però, potrebbero fare delle vere e proprie scoperte archeologiche. Come è successo a questo bambino che stava giocando nel giardino della nonna e si è imbattuto in un raro reperto dal valore immenso. Che cos’è? Di sicuro ha a che fare con gli animali, ma andiamo con ordine.

Scoperta archeologica: un bambino trova un oggetto di grande valore

Possiamo anticipare due cose: che si tratta di un animale e che si tratta di un animale ormai estinto, quindi presente sul nostro pianeta ormai tanti anni fa. Siamo in Oregon e il bambino si chiama Jeremiah di nove anni. Jeremiah ha la passione per le rocce e ogni volta che si trova all’aperto esplora l’ambiente che lo circonda per trovare tutte quelle che può dalle diverse forme. Anche questa volta era convinto di aver trovato una roccia particolare.

All’inizio, vedendo questo oggetto un po’ strano, il bambino credeva di aver trovato un contenitore di plastica sporco e, aiutandosi con un bastone, lo ha recuperato per poterlo gettare via. Invece, quando lo ha preso in mano si è reso conto che era qualcosa di diverso.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>> Gli animali che seguivano le persone anche dopo la morte: un po’ di storia

Inizialmente pensava ad una roccia dalla forma molto particolare, poi la famiglia ha pensato ad un semplice pezzo di legno. La famiglia ha chiesto aiuto sui social e il dibattito è iniziato. Le ipotesi erano varie, ma padre e madre hanno deciso di interpellare degli esperti.

Con grande sorpresa il verdetto è arrivato: si tratta di un dente di mammut. Patrick O’Grady, archeologo del Museo di Storia Naturale e Culturale dell’Oregon ha identificato il dente come appartenente ad un esemplare vissuto oltre 10.000 anni fa.

La famiglia è stata talmente entusiasta di questa scoperta che ha provato a cercare i resti dell’intero animale attorno alla tenuta. Tuttavia, niente da fare.

Che cosa succederà adesso? Il dente è di proprietà della famiglia che lo ha trovato, secondo la legge americana. Quindi, adesso sta a loro decidere che cosa fare.

Ci sono diverse possibilità. Possono tenerlo, donarlo ad un Museo oppure venderlo all’asta o a qualche privato. Che cosa decideranno di fare? Di sicuro Jeremiah è ancora più deciso a dedicarsi all’esplorazione e, magari, agli studi scientifici e archeologici.