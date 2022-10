consigli per adulti e bambini

Canzoni per dormire: i brani migliori per rilassarsi e addormentarsi, sia per gli adulti che per i bambini.

Hai difficoltà ad addormentarti la sera? Non sei l’unico! Milioni di persone hanno difficoltà a dormire ogni notte. Una cosa che puoi fare per aiutarti a prendere sonno è ascoltare musica. Può sembrare strano, ma molto spesso funziona. Tuttavia, non qualsiasi musica. Solo quella lenta e rilassante ti aiuterà ad addormentarti. Se non sei sicuro di quale canzone scegliere, abbiamo messo insieme una lista di alcune delle migliori in assoluto per far addormentare te o i tuoi bambini.

Migliori canzoni per dormire

Ci sono brani che appartengono alla cultura pop ma che hanno il potere di essere rilassanti più che stimolanti, e quindi in grado anche di accompagnarti verso il sonno. Ciò non vuol dire che siano noiose, tutt’altro. Riescono però a pacificare il nostro cuore e a farci trovare la giusta pace per poter concludere una giornata faticosa.

Canzoni per dormire

Tra le tante, ti consigliamo questi brani:

– All of Me di John Legend

– Love More di Bon Iver

– Hallelujah di Jeff Buckley

– Walking in Memphis di Marc Cohn

– Water Races Down di Damien Rice

– Over the Rainbow di Judy Garland

– The Sound of Silence di Simon and Garfunkel

– Yesterday dei Beatles

Se vuoi invece seguire i consigli della scienza, secondo alcune ricerche i migliori brani musicali per addormentarsi sono:

– Water Lily di Mozart

– Claire de Lune di Debussy

– Lullaby di Brahms

Cosa ascoltare prima di andare a dormire

Ci sono diversi tipi di musica che la gente preferisce ascoltare prima di andare a dormire. Alcuni preferiscono quella tranquilla e rilassante, mentre altri potrebbero preferire un genere più vivace ed energico. Indipendentemente dalla tua preferenza, ci sono molti brani che possono aiutarti a rilassarti e prepararti per una buona notte di sonno.

Uno dei nostri preferiti da ascoltare prima di dormire è Breathe di Ariana Grande. Questa canzone è perfetta per staccare dopo una lunga giornata. È lenta e rilassante, con un bellissimo messaggio sul prendere un respiro e godersi la vita.

Se sei alla ricerca di una canzone più vivace per aiutarti a dormire, invece, ti suggeriamo Can’t Stop the Feeling! di Justin Timberlake. Questa canzone ti aiuterà a scatenarti e prepararti per andare a dormire. Ha un messaggio positivo e rappresenta un ottimo modo per concludere la giornata.

Canzoni per dormire da far ascoltare ai bambini

Sei alla ricerca di qualche dolce melodia per il tuo piccolo? Ecco alcune tra le nostre canzoni preferite per aiutare i bambini a dormire. La prima della nostra lista è Sleeping Bunnies. Questa canzone è una dolce ballata con una melodia morbida perfetta per il relax prima di andare a dormire.

Poi abbiamo proprio la ninna nanna di Brahms. Questa canzone è un classico per una ragione: la sua dolce melodia è in grado di calmare e rilassare il tuo bambino. La terza canzone è Rock-a-Bye Baby. Questa è una delle più famose “ninna nanna” che esistono, e per buone ragioni.

Se invece preferisci qualcosa di più allegro, puoi provare con The Wheels on the Bus. Questa canzone è scatenata e divertente, ma ha ancora una melodia che aiuterà il tuo bambino a rilassarsi. Infine, abbiamo Twinkle, Twinkle, Little Star, un altro classico da provare, magari in alternativa agli altri che abbiamo suggerito.