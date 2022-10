X Factor 2022, eliminati: chi è uscito dopo il primo Live Show della sedicesima edizione del talent di Sky.

Il primo Live di X Factor 2022 è andato in scena, con il solito grande spettacolo e tanta musica fin dalle battute iniziali. Tra momenti di pura emozione e brividi regalate dagli ospiti di questa prima serata Live, la puntata è andata in porto con pochi scossoni ma buon intrattenimento. Ecco cosa è successo in questo primo Live.

Il racconto del primo Live Show

La puntata si apre con un medley della conduttrice Francesca Michielin per introdurre i quattro giudici. L’artista parte con Ready for It di Taylor Swift, mostra le sue qualità al basso con Can’t Stop dei Red Hot Chili Peppers, prosegue con Green Light di Lorde, e chiude con la potenza pop punk di All the Small Things dei blink-182 con Fedez alla chitarra.

X Factor Dargen, Ambra, Francesca Michielin, Fedez e Rkomi

La prima puntata, dedicata alle cover, parte con due manche tra sei concorrenti. I meno votati andranno in ballottaggio e uno di loro verrà eliminato dal tremendo tavolo dei giudici (o dal voto da casa con il tilt).

Questo l’elenco delle esibizioni della prima manche:

– Omini con Blitzkrieg Bop dei Ramones;

– Iako con Un’estate fa di Franco Califano/Mina;

– Disco Club Paradiso con Stand by Me di Ben E. King;

– Lucrezia con Can’t Take My Eyes off You di Frankie Valli/Gloria Gaynor;

– Matteo Orsi con Il posto più freddo dei Cani;

– Dadà con un mash up Caravan petrol di Renato Carosone e un brano dei Dengue Dengue Dengue.

Tempo di ospiti, per dare il tempo di raccogliere i primi voti. Sul palco trovano spazio Elisa con Dardust al pianoforte. La cantante di Monfalcone si esibisce sulle note di Come te nessuno mai e Palla al centro.

Dopo la prima manche, passano al secondo Live Matteo Orsi, gli Omini, Iako, Disco Club Paradiso e Dadà. Al ballottaggio finisce quindi Lucrezia.

Lucrezia Maria Fioritti

Questo l’elenco delle esibizioni della seconda manche:

– Linda con Escluso il cane di Rino Gaetano;