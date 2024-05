torna il film sui Beatles in una nuova versione restaurata

Dopo più di 50 anni, torna in versione restaurata per Disney+ il film originale dei Beatles “Let it Be” del 1970.

“Let it Be” è il film sui Beatles uscito nel 1970, anno nel quale i Fab Four hanno deciso di sciogliersi. Un prodotto artistico che ripercorre la storia della band inglese che ha rivoluzionato la musica internazionale. Oggi la pellicola torna a splendere grazie all’opera di restauro condotta, ma anche alle rivelazioni che sono emerse in “The Beatles: Get Back“, la miniserie televisiva documentaristica del 2021 di Peter Jackson.

Proprio in seguito all’uscita di questo progetto, i fan dei Fab Four hanno mostrato crescente interesse per il film originale. Park Road Post Production, su incarico di Apple Corps, ha eseguito il restauro del film dal negativo originale in 16 mm. La nuova versione di “Let it Be” Sarà presente in esclusiva da oggi, mercoledì 8 maggio 2024, nel catalogo streaming di Disney+.

Di cosa parla il film “Let it Be”

Il film “Let It Be – Un giorno con i Beatles” è prevalentemente incentrato sull’ultimo concerto dei Beatles, che si è tenuto sul tetto della Apple Records al numero 3 di Savile Row, a Londra.

Il live è durato circa 40 minuti e la registrazione cinematografica integrale è stata usata per fare il film. Ad assistere a questo storico evento inizialmente c’erano solo poche persone, che nella pausa pranzo hanno avuto l’incredibile privilegio di assistere a qualcosa di irripetibile. Poi, lentamente, i fan sono venuti a conoscenza dell’esibizione ed hanno iniziato a riversarsi nella strada sottostante.

Chi c’è nel film

Nel film ci sono tutti i Beatles, intenti a suonare e cantare in un concerto iconico sui tetti di Londra. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr poco tempo dopo decideranno di dire basta al progetto musicale, iniziando le altrettanto fortunate carriere da solisti. In Let it Be appaiono anche:

