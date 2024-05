Confidenze private di Chiara su Fedez: “I suoi problemi? Non sai il resto”

Le cose cambiano e spesso le vite delle persone prendono pieghe inaspettate, questo lo sa bene Chiara Ferragni. Se un anno fa qualcuno ci avesse detto che la regina delle imprenditrici digitali si sarebbe messa a fare confidenze sul suo privato a esperti di gossip e a rispondere a centinaia di commenti dei follower avremmo detto tutti…



Dal Pandoro Gate e la separazione con Fedez è nata una nuova Chiara e di questo si è accorta anche Deianira Marzano, che ultimamente pare essere diventata una delle bff della Ferragni. Ospite a Gente di Marte, su Radio Marte, Deianira ha rivelato delle confidenze private che le avrebbe fatto l’influencer.

“Se ho chiacchierato con Chiara Ferragni? Sì che è vero che mi sento con Chiara Ferragni. A dire il vero io chiacchiero sempre con lei, quella è così carina con me. Io le scrivo e lei mi risponde e mi racconta tutti i fatti suoi. Ma tra le tante cose mi concentrerei su una cosa che mi ha detto. Io parlando di Fedez le ho detto ‘però quanti casini che sta combinando ultimamente?!’. E lei su questa cosa mi ha proprio detto ‘eh, e tu non sai il resto…’. Non invento nulla, mi ha detto proprio così, ho tutto salvato, ho i messaggi. ormai Chiara lo sa pure che io faccio gli screen, perché ho scoperto che viene scritto ‘ha fatto uno screen’. L’ho scoperto dopo che si poteva vedere. Chiara scusami! Io non lo sapevo che si poteva scoprire”.

Le confidenze di Chiara a Deianira: “Nessun ritorno, ma sto bene”.

Deianira ha parlato delle chiacchiere con Chiara anche nel programma Non Succederà Più su Radio Radio: “Tra le tante cose le ho chiesto se tornerà con il marito. Lei mi ha detto chiaramente che un ritorno è impossibile. Poi ha anche confessato che sta bene anche se la sua storia è conclusa. ragazzi, mi ha detto che si sente rinata adesso. Quindi a chi pensa che ci sarà un ritorno di fiamma o che torneranno insieme con calma io dico di no, perché me l’ha proprio confermato lei in modo chiaro. Poi non è che la raggiro. Chiara mi conosce e sa che io parlo di gossip e che potrei raccontare alcune cose che mi dice. Però sono contenta se sta bene e se si sente rinata“.

Deianira dopo le confessioni private fatte da Chiara: “Tranquilla amò, resta tutto tra me e te, non lo dirò a nessuno“…