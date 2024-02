Concorrente del Grande Fratello chiede di ritirarsi: “Devo uscire. Cosa succede al mio contratto”

Tre settimane fa Marco Maddaloni ha fatto intendere a Paolo Masella che avrebbe lasciato presto il Grande Fratello, non appena sarebbe arrivato al termine il suo contratto. Il concorrente del GF sabato scorso è tornato sull’argomento e si è confidato con Massimiliano Varrese: “Io ho già deciso, l’unica cosa che mi trattiene è quella. Adesso però devo capire come ha fatto Fiordaliso ad uscire così“.

Ieri sera Maddaloni ha criticato Sergio D’Ottavi per averlo nominato accusandolo di aver avuto un atteggiamento troppo pesante con Beatrice durante la gita fuori dalla casa del Grande Fratello. Il concorrente napoletano nel bel mezzo la sua spiegazione ha confessato di ‘dover uscire’ dal reality, ma ha anche aggiunto che se per il momento non lo fa è perché gli decurterebbero il contratto.

“Tu dicendo che io ho usato toni forti con Beatrice durante l’uscita mi hai fatto passare male. Hai fatto pensare chissà cosa al pubblico. Io non sono qui per vincere o fare strategie, anzi. Io non è che posso andare, io devo andarmene a casa. Sto qui da tre mesi e non ce la faccio più, questa è la verità. Se ci resto male per la tua nomination devo dirtelo. Se tu mi avessi nominato perché ho le orecchie brutte mi sarei messo a ridere. Quindi ti ripeto che è stata la motivazione.

Io non posso uscire oggi perché mi decurtano il contratto. – ha continuato Marco – Se voi mi cacciate via io sono contento. Voglio andarmene subito. Questo lo dico per ribadire che tanto io voglio uscire e che non mi importa di stare qui. Se dico che certe cose non mi stanno bene è perché non passa un bel messaggio. Io non sono stato duro e nemmeno ho avuto atteggiamenti feroci. Non posso permettere che passi questo adesso”.