Affari Tuoi: gaffe durante la puntata con Angelina Mango ospite

Angelina Mango ieri ha fatto il giro dei programmi Rai: la mattina è stata ospite di Fiorello, poi è andata in collegamento a La Vita In Diretta e infine è andata a giocare con Amadeus ad Affari Tuoi. Una staffetta giustificata dal nuovo regolamento del Festival di Sanremo che ha imposto al vincitore di restare nei programmi Rai per tutte e 48 le ore successive alla sua vittoria.

Ma se da Fiorello e da Matano è andato tutto liscio, quando è tornata da Amadeus ad Affari Tuoi è stata vittima di una gaffe: chiamata ad aprire il pacco della Basilicata (la sua regione d’appartenenza) la Mango ha alzato il coperchio e… nonostante i potenti mezzi della Rai, il biadesivo si è boicottato.



Affari Tuoi, il video della gaffe

Fortuna all’interno del pacco c’erano solo 10€.

Ovviamente, pacco a parte, Angelina Mango ha potuto cantare La Noia.

#FreePromo.