realme 12 Pro 5G Smartphone, 8+256GB, ritratto con teleobiettivo Sony Zoom ottico 2X, Fotocamera IMX882 OIS, Display curvo da 120Hz, Ricarica SUPERVOOC da 67W, blue

329,99 €

(as of May 09, 2024 16:50:22 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione prodotto

[Fotocamera Telescopica per ritratto. Fotocamera Sony IMX882 OIS. Algoritmo MasterShot omnifocale] Una vera e propria esperienza fotografica di ultima generazione. La prima fotocamera con teleobiettivo 2X nella storia della serie numerica. La migliore fotocamera Sony IMX882 OIS del segmento. L’algoritmo di imaging più avanzato del settore. Insieme per ottenere il nostro sistema fotografico più avanzato di sempre.

[Brillantezza incredibile. Display curvo da 120Hz] Esperienza visiva con risultati da flagship. Ammira le foto in tutta la loro brillantezza. Il display Pro-XDR riprende l’intera gamma dinamica delle foto HDR², assicurandoti risultati impeccabili. L’attenuazione PWM ad alta frequenza pari a 2.160Hz si attiverà automaticamente in condizioni di scarsa luminosità.

[Realizzato per prestazioni di lunga durata.] Potenza assoluta. Processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, Processo a 4nm ad alta efficienza, CPU octa-core fino a 2,2 GHz. Dual Carrier Aggregation Technology. Il sistema di raffreddamento VC da 3.394 mm², che interessa le principali fonti di calore della scheda madre, offre un incredibile aumento dell’efficienza di diffusione del calore.

[Una combinazione vincente] Batteria di lunga durata da 5.000mAh, ricarica SUPERVOOC da 67W. Ricarica da 1 a 50% in soli 19 minuti, ottenendo energia aggiuntiva quando ne hai più bisogno. Grazie ad una batteria di lunga durata da 5.000mAh, puoi utilizzare il tuo smartphone con la tranquillità di sapere che è stato realizzato per durare tutto il giorno.

[realme Design Studio x Ollivier Savéo] Seguendo la tradizione orologiera del 18° secolo, Ollivier Savéo dà vita a design dai dettagli raffinati, per uno smartphone dalla simmetria perfetta attraverso ore e ore di lavoro dedicate a intagliare, lucidare e smerigliare, per un design che cattura subito l’attenzione.