se lo acquisti oggi RISPARMI un botto e hai un REGALO!

Un dispositivo estremamente equilibrato, dalle dimensioni contenute – oggi considerate “compatte” -, dotato di una scheda tecnica da primo della classe e, in più, con un apprezzatissimo regalo. Cosa volere di più? Samsung Galaxy S24 è il protagonista assoluto delle offerte di questo lunedì 20 maggio 2024.

Non solo Amazon ci regala il minimo storico assoluto, tagliando del 20% il prezzo di listino – che scende ora a 789€ nella variante da 256 GB di memoria, contro i 989€ di listino a cui è proposto solitamente. Se acquistate un Galaxy S24 dal 17 maggio al 9 giugno 2024, avrete in omaggio un Galaxy Watch6 da 40mm, dispositivo dal valore di 319€.VAI SUBITO ALL’OFFERTA

Insomma un’occasione d’oro per entrare nel mondo di Samsung con entrambe le scarpe. In primis perché il dispositivo, Samsung Galaxy S24, è uno degli smartphone più equilibrati ed apprezzati di quest’anno, che fa un bel balzo in avanti rispetto a Galaxy S23. Dal display FHD+ Dynamic AMOLED da 6.2″ al suo design riconoscibile, fino alla fotocamera da 50 MP che lo mettono al pari di cameraphone ben più costosi… S24 è il solito, meraviglioso concentrato di potenza che ogni anno ci regalano i coreani di Samsung.

