Come usare YouTube per promuovere la propria musica

Sei un cantante o hai una band? Ecco in che modo usare YouTube per promuovere la propria musica.

YouTube è un grande posto dove trovare musica. È possibile trovare video musicali ufficiali e versioni fan-made, ed è l’ideale per scoprire tanti nuovi artisti. Ma è anche la piattaforma migliore, o una delle migliori, per poter promuovere la propria musica. Basta aprire un canale e caricare le proprie canzoni, ovviamente facendo attenzione ad alcuni dettagli. Ecco alcuni modi per poter sfruttare il social dedicato ai video per lanciare la propria carriera.

Come sfruttare YouTube per la propria musica

Cerchi modi per promuovere la tua musica su YouTube? Se è così, sei fortunato! Ci sono diversi modi per promuovere la tua musica su questa piattaforma. Per prima cosa, carica video di alta qualità con la tua musica in sottofondo. Assicurati che le tue canzoni si sentano bene e non siano prodotte in maniera troppo amatoriale, per attirare più spettatori.

Sala prove

Aggiungi un link al tuo sito web o alla pagina social del tuo gruppo nella descrizione del video. Questo permette agli spettatori di trovare più informazioni sulla tua musica semplicemente cliccando sul link Utilizza poi titoli e descrizioni creativi per i tuoi video. Fai in modo che questi si distinguano rispetto a tutti gli altri.

Un piccolo trucco può poi essere quello di creare una playlist in cui inserire la propria musica, magari in mezzo ad altri brani più famosi, per poter attirare l’attenzione degli ascoltatori e farli appassionare alla tua musica.

Ovviamente, condividi poi i tuoi video su tutte le piattaforme social in cui sei presenti, e unisciti anche a forum di musica per promuovere le tue canzoni. In questo modo raggiungerai potenziali fan con più semplicità. Detto questo, gli ultimi suggerimenti che possiamo darti sono questi:

– organizza una performance live e trasmettila su YouTube;

– carica cover dei tuoi brani preferiti per mostrare il tuo talento musicale;

– etichetta correttamente i tuoi video per farli trovare a potenziali spettatori;

– sii paziente e carica cono continuità nuovi video musicali.

Creare un canale e aumentare la propria fanbase

Per creare un canale, inizia visitando www.youtube.com e cliccando sul pulsante “Sign In” nell’angolo in alto a destra della pagina. Una volta effettuato l’accesso, clicca sul collegamento “My Channel” nell’angolo in alto a sinistra. Nella pagina successiva, verrai invitato a creare un nuovo canale. Inserisci il nome del tuo canale e la tua email. Ti verrà anche chiesto di scegliere una categoria per il tuo canale.

Una volta creato, verrai portato alla pagina principale del canale. Questa ti mostrerà un riassunto del tuo canale, compresa la stima dei tuoi iscritti e dei video visti. Per aggiungere video al tuo canale, clicca sul pulsante “Upload” nell’angolo in alto a sinistra della pagina. Per rendere il tuo canale più interessante, puoi aggiungere un’icona e un banner del canale. L’icona del canale è un’immagine piccola che sarà mostrata accanto al nome, e il banner è un’immagine grande che sarà mostrata in cima alla pagina principale del canale. Puoi anche aggiungere una foto del profilo, cliccando sul pulsante “Profile Picture” nella barra laterale e selezionando un’immagine dal tuo computer. Ora che hai creato il tuo canale, è il momento di iniziare a caricare video e a far aumentare la tua fanbase

Per riuscirci, dovrai mettere in conto di dover fare un duro lavoro, creando contenuti di qualità e cercando nuove modalità per raggiungere il pubblico di riferimento. Per far questo, usa i social media, fai riferimento agli influencer presenti sulla piattaforma, promuovi il tuo video e analizza i tuoi risultati per poter capire cosa funziona e cosa no.