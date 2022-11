le canzoni d’amore migliori del gruppo

Le canzoni d’amore dei Duran Duran più belle in assoluto: da Ordinary World a Save a Prayer.

Possono anche essere in circolazione da oltre quattro decenni, ma i Duran Duran non sembrano mai invecchiare. La rock band inglese ha prodotto alcune delle canzoni d’amore più intramontabili di tutti i tempi e le loro esibizioni dal vivo sono sempre qualcosa di speciale da vedere. Se stai cercando di vivere una notte romantica, perché non mettere su alcune delle più grandi ballate del gruppo di Simon Le Bon? Da Ordinary World a Come Undone, queste tracce ti metteranno sicuramente dell’umore giusto.

Duran Duran

Le migliori canzoni d’amore dei Duran Duran

Ordinary World è la canzone perfetta per quando desideri vivere un momento più semplice. È lenta e dolce, e il testo è davvero toccante.

Come Undone è un brano classico che dà sempre inizio alla festa. È sexy e ottimista, e sicuramente ti farà muovere sulla pista da ballo. Last Chance on the Stairway è invece una bellissima ballata che racconta la storia di un amore che sta per finire. È una canzone triste, ma è anche incredibilmente romantica.

The Chauffeur è una traccia funky che sicuramente ti farà muove i piedi. Parla di un uomo innamorato di una donna fuori dalla sua portata, ed è una bella canzone per quando ci si sente un po’ ribelle. Diverso il caso di I Don’t Want Your Love è una canzone dal ritmo frenetico su un uomo stanco di essere innamorato. È un’ottima traccia per quando ci si sente frustrati e stufi.

Union of the Snake è un’altra canzone sexy su due persone che sono attratte l’una dall’altra. È perfetta per quando ti senti pronto per una notte di passione. Planet Earth è invece una bellissima canzone sulle meraviglie del mondo. The Reflex è un’iconica canzone dei Duran Duran che ti farà battere forte il cuore. È un brano dal ritmo frenetico su una relazione amorosa proibita, ed è perfetta si cerca un po’ di eccitazione.

Save a Prayer: un caso particolare

C’è una canzone tanti fan dei Duran Duran amano: Save a Prayer. Si tratta di un pezzo sul voler proteggere qualcuno, anche se non sono sempre è disposto a essere salvato. La canzone parla di un amore così forte, che sembra non possa mai morire. E ci si chiede se quell’amore sia abbastanza forte per salvare una preghiera. Il protagonista vuole proteggere l’altra persona, anche se non vuole essere salvato. È una canzone sull’essere lì per qualcuno, non importa cosa accada, sul non arrendersi mai a qualcuno.