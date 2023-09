Il gigante blu Storm adotta un piccolo cane rimasto da solo: sono adorabili

Il maestoso gigante blu Storm salva un piccolo cane dalla solitudine: i due pelosetti diventano sin da subito inseparabili.

Mentre i bellissimi occhi del gigante Storm brillano sotto lo sguardo meravigliato di suoi fan su TikTok, il cagnolone di cui sono già tutti pazzi da tempo accoglie un nuovo amico nella sua sfera familiare. L’amicizia nata tra il maestoso esemplare di Blue Bay Shepherd e il piccolino ha elettrizzato i follower di @blueshepherd.storm sin dai loro primi momenti in virtù della particolarità della storia che li accomuna. Non è certo comune sentire parlare dell’adozione di un fido da parte di un altro fido, eppure stavolta sarebbe stato proprio Storm a decidere di volere lui come suo fratellino a quattro zampe.

Il gigante blu Storm adotta Milo, un piccolo cane rimasto da solo: i 2 sono una coppia inseparabile

Al piccolo cagnolino è stato affidato il nome di Milo ed è stato lasciato divenire a tutti gli effetti e parte di una grande famiglia di pelosetti. Mentre il papà umano di Storm mostra come lui stesso sia cresciuto velocemente dal momento della sua adozione, pubblicando alcune istantanee delle sue prime settimane di vita, Milo si dimostra gioioso di essere approdato nel suo nuovo entourage familiare. I due – come mostra la clip condivisa su TikTok poco dopo l’adozione di Milo, lo scorso 13 settembre – sono già inseparabili.

Il Pastore Tedesco dal pelo blu avrebbe preso in simpatia il piccolo cane rimasto da solo dopo che la sua stessa mamma ha mostrato a lui la sua forte simpatia per Milo. L’accoglienza nella famiglia – per lo più composta da altri esemplari di Pastore Tedesco e da un piccolo cucciolo di Jack Russell Terrier – si è rivelata piuttosto calorosa, permettendo così al più piccolo di integrarsi facilmente e in brevissimo tempo nella sua nuova realtà.

La casa in cui abitano Milo e Storm – chiamato così per il suo carattere vivace e frizzante – è composta da un grande giardino dove ciascuno dei abitanti pelosetti può coltivare al meglio il suo amore per la natura e i giochi all’aria aperta, senza però tralasciare l’importanza di fare anche delle lunghe passeggiate in compagnia anche al di fuori della loro comfort zone. Milo, invece, è un dolcissimo e curioso Bulldog francese che si lascia trascinare dall’allegria di Storm seguendolo dovunque egli vada come il più fedele degli amici.

La clip del gigante blu e del suo compagno di avventure è divenuta virale su TikTok anche grazie all’ironia indirizzata dal suo realizzatore e da gran parte degli utenti nei confronti della lunga lingua di Storm che sembra somigliare molto a una grande caramella alla frutta che attira l’attenzione del suo amico dal basso della sua statura.

@blueshepherd.storm When your tongue is looking like a fruitroll🙈 #fruitroll #frenchie #frenchbulldog #frenchbulldogpuppy #friendship #love #storm #gsdpuppy #fyp #foryou #trend #trending #dog #fluffy #dogsoftiktok #germanshepherd #longhairedgermanshepherd #longcoatgsd #pet #longcoatdog #germanshepherdpuppy #gsd #Ukdogsoftiktok #alsatian #PetsOfTikTok #alsatianpuppy #doglovers #DogTraining #gsdlife #doglife #babydog #doginfluencer #influencer #k9 #k9training #kunit #k9softiktok #k9handler #puppiesoftiktok #funnydogs #cutedogs #cUtepuppy #bigdog #growontiktok #tiktok #viral #ukcomedy #dogsofuk #bigboy#germanshepherddog #gsddog #alsatiandog #germanshepherdsoftiktok #gsdoftiktok #puppy #landshark #sharkteeth #shark #babyshark #agility #agilitydog #agilitytraining #agilitydogsoftiktok #agilitydrills #agilitychallenge #protectiondog #protectivedog #protected #protection #blueshepherddog #blueshepherdstorm #bluegermanshepherd #blueandtangsd #bluedog #wolf #wolfdog #wolfsoftiktok #blueshepherd #bluegsd #blueeyes #dangerousanimal #dangerous #protectiondog #dangerousdogs #highdrive #workingbreed #workingdogbreed #highdrivedog ♬ original sound – violadagoomba (Robert)

Infine anche il suono originale che accompagna la clip ha generato buon umore tra gli utenti, i quali – osservando Milo saltare per raggiungere Storm – hanno dichiarato a gran voce che si tratta di qualcosa non solo di adorabile ma anche di “davvero divertente“.