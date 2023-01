Rod Stewart, le canzoni più belle: da Maggie May a Do Ya Think I’m Sexy, tutte le hit del cantante di origini scozzesi.

Rod Stewart è una leggenda vivente della musica britannica. Non a caso, da qualche anno è stato nominato Sir dalla regina Elisabetta II. Con la sua voce graffiante è riuscito a conquistare le classifiche di tutto il mondo, vendendo oltre 100 milioni di dischi.

Dal rock al pop, ha interpretato brani di diverso genere, senza mai perdere il proprio carisma. Nel corso della sua carriera ha vinto tra l’altro 1 Grammy, 1 Brit Award, un American Music Award e tanti altri riconoscimenti. Premi che gli sono valsi l’inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame.

Rod Stewart: le canzoni più belle

Rod Stewart – Maggie May

Singolo del 1971 tratto dall’album Every Picture Tells a Story, è uno dei pezzi più famosi e apprezzati della sua carriera, inserito dalla rivista Rolling Stone anche nella lista dei 500 brani migliori di sempre.

Con questo brano Rod ha raggiunto per la prima volta la posizione numero uno della classifica britannica e la numero 2 della Billboard Hot 100. Ecco l’audio ufficiale:

Rod Stewart – Tonight’s the Night

Singolo del 1976 tratto da A Night on the Town, è il secondo pezzo di Stewart ad arrivare in vetta alla classifica Billboard Hot 100. Testo ricco di riferimenti a un rapporto fisico, presenta al suo interno una parte in francese cantata da Britt Ekland, che all’epoca era la fidanzata di Rod. Di seguito il video di Tonight’s the Night:

Rod Stewart – You’re in My Heart (The Final Acclaim)

Brano del 1977 tratto da Foot Loose & Fancy Free, pur avendo un impatto meno importante rispetto alle precedenti fu uno dei successi più importanti della carriera di Rod in quesgli anni.

Nel testo del brano il cantante menziona tra l’altro le sue due squadre del cuore: il Celtic di Glasgow e il Manchester United. Ecco il video di un live di questo brano:

Rod Stewart – Do Ya Think I’m Sexy

Altro brano ritenuto da tutti uno dei migliori di sempre, è stato pubblicato nel 1978 e ha raggiunto la vetta della classifica Billboard Hot 100, oltre a molte altre classifiche in tutto il mondo.

Dai fan storici di Rod fu in realtà un pezzo non molto amato, visto che segnava il suo ‘tradimento’ al rock per aprire una fase disco. Accuse che Rod rispedì al mittente, facendo notare come tanti altri grandi artisti avessero cambiato leggermente il proprio sound, ad esempio Paul McCartney e i Rolling Stones. Questo il video ufficiale di Do Ya Think I’m Sexy:

Rod Stewart – All for Love

Brano simbolo della colonna sonora del film del 1993 I tre moschettieri, vede Rod al fianco in questo caso di cantautore canadese Bryan Adams e dell’ex leader dei Police Sting. Fu un successo clamoroso, certificato disco di platino negli Stati Uniti con oltre 1 milione di copie vendute. Ecco il video ufficiale: