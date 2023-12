Famosa ex gieffina difende Ferragni: “Invidiosi, frustrati! Basta attaccarla”

In questi giorni giornalisti, opinionisti, conduttori e comuni utenti social hanno attaccato Chiara Ferragni su tutti i fronti, ma oggi una voce si è levata fuori dal coro. Una famosa ex gieffina ha preso le parti dell’imprenditrice digitale. Aida Nizar ha difeso Chiara ed ha anche bacchettato Giorgia Meloni par aver lanciato una frecciatina a Mrs Ferragnez. Secondo la donna che adora su vida alla base delle delle critiche ci sarebbe la frustrazione e l’invidia di persone insoddisfatte.

“Chiara mi dispiace tanto per quello che ti sta succedendo in questo periodo. Tu sei una persona meravigliosa. Questo mondo mi stupisce! Io non finirò mai di stupirmi. Il caso Chiara Ferragni fa molto riflettere. Una cattiveria gratuita ed un accanimento smisurato su una persona che avrà sicuramente commesso un errore ma che comunque ha dimostrato che dal nulla si può creare un impero. Sarà l’invidia che scatena tutta questa maldicenza. Persino la premier Giorgia Meloni l’ha pubblicamente denigrata. Invece di preoccuparsi dei veri problemi sociali ha criticato e attaccato Chiara. Per me è stata una caduta di stile.

Basta. Tutto questo e’ troppo. Tutti bravi a giudicarla. Come una iena che spolpa la preda. Sarò impopolare ma ho il grande senso della giustizia. – ha continuato la famosa ex gieffina – Non potevo stare zitta mi fa troppo male. Chiara Ferragni è una donna una moglie, ma sopratutto una madre. Dietro la sua immagine c’è tanto lavoro. Non bisogna fermarsi davanti alle apparenze. Purtroppo questo caso fa capire che la felicità altrui suscita cattivi sentimenti su persone frustrate ed insoddisfatte. Impariamo ad adorare la nostra vita. Chi è felice non gode dell’infelicita degli altri. Basta!”