Chiara Ferragni e Fedez nella bufera, la storia Instagram fa discutere: cosa è successo

Chiara Ferragni e Fedez sono senza ombra di dubbio una delle coppie più amate di sempre. L’imprenditrice digitale e suo marito sono soliti condividere sui social momenti della loro vita quotidiana coinvolgendo anche i loro bellissimi bambini. In questi ultimi giorni, però, marito e moglie si sono ritrovati al centro di una polemica: ecco cosa è successo.

Non è la prima volta che Chiara Ferragni e Fedez si ritrovano al centro delle polemiche. In occasione del 33 anni di Fedez, i Ferragnez hanno trascorso un meraviglioso weekend a Courmayeur. Qui la famiglia più social di sempre non ha potuto fare a meno di condividere sulle loro pagine social i vari momenti trascorso sul meraviglioso hotel del Monte Bianco.

Tra i tanti contenuti condivisi dai Ferragnez, ce n’è stato uno che non è di certo passato inosservato al popolo del web suscitando non poche polemiche. In un video che Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram si sente la voce della tata dei bimbi rivolgere le seguenti parole al piccolo Leone:

Ci metti un minuto Leo. Fai un sorriso e poi hai finito e puoi continuare a disegnare.

Inutile dire che la frase non è di certo passata inosservata ed ha posto Chiara Ferragni e Fedez al centro di un vero e proprio polverone mediatico.

Sono molti coloro che accusano l’imprenditrice digitale e suo marito di sfruttare i figli per i loro contenuti social. Nonostante la coppia si è sempre difesa da queste accuse affermando che tutto quello che fanno è per evitare l’ossessione dei paparazzi nei loro confronti, molti considerano il loro comportamento una strategia di marketing.

La questione della frase che la tata ha rivolto al piccolo Leone ha diviso il web. Accanto a coloro che hanno criticato aspramente la coppia, ci sono quelli che prendono le difese di Chiara Ferragni e Fedez con queste parole: