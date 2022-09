chi ha vinto di più

La classifica dei giudici di X Factor Italia: chi ha vinto più edizioni tra i giudici che hanno partecipato al talent.

Uno dei talent più longevi d’Italia, uno dei più amati e anche uno di quelli che maggiormente è riuscito a sfornare veri talenti. X Factor nella sua versione italiana è stato ed è ancora un grande fenomeno mediatico, di costume e anche musicale. Un fenomeno che deve il suo successo anche ad alcuni giudici che si sono alternati dietro al tavolo più temuto. Ma chi è stato il giudice che ha ottenuto maggiori vittorie? Ecco la classifica dedicata ai veri protagonisti di questo format di successo.

La classifica dei giudici di X Factor

Altro che Fedez o Mara Maionchi. Il vero re, il trionfatore assoluto nella classifica dei giudici ha solo un nome e un volto riconoscibilissimo: Morgan. Il grande cantautore brianzolo, ex Bluvertigo, ha vinto ben cinque edizioni del talent, le prime tre consecutivamente, su sette partecipazioni in totale.

Morgan

Una percentuale di successi straordinaria per il noto musicista, che ha tra l’altro avuto il merito di lanciare anche alcuni dei talenti più brillanti nella storia del programma, come Marco Mengoni, Chiara Galiazzo e Michele Bravi. In bacheca è riuscito a mettere una vittoria nella prima, nella seconda, nella terza, nella sesta e nella settima edizione di X Factor, segnando un record difficilmente superabile dai suoi colleghi.

Gli altri giudici ‘vincenti’ di X Factor

Dietro di lui, a sole due vittorie a testa, ci sono tre nomi: Elio, Mara Maionchi e Hell Raton. Il cantante delle Storie Tese ha il merito di aver interrotto il dominio di Morgan, con la complicità di Nathalie (finita nell’oblio mediatico), nella quarta edizione, e capace di prendersi un bel bis nella nona edizione con Giò Sada.

Mara Maionchi, che si è seduta dietro al tavolo per sette volte, ha conquistato invece due successi solo nella seconda fase della sua carriera nel talent. A vincere con lei, nell’edizione numero undici e dodici, sono stati Lorenzo Licitra, nell’anno dei Måneskin, e Anastasio.

Mara Maionchi

Più clamorosa è però la doppia vittoria di Hell Raton. Il giovane Manuelito è riuscito infatti in un’impresa che nessun altro può vantare: avere una percentuale di successi del 100% con più di una partecipazione. Il giovane rapper e producer ha infatti vinto l’edizione numero quattordici con Casadilego e la numero quindici con Baltimora.

I giudici a quota uno

Una vittoria a testa, invece, per Alvaro Soler, Sfera Ebbasta e anche Fedez. Ottimi i risultati del cantautore spagnolo e del king della trap, che hanno partecipato una sola volta raggiungendo subito la vittoria, con rispettivamente con i Soul System nella decima edizione e con Sofia Tornambene nella tredicesima.

Meno bene invece il rapper milanese, che in cinque edizioni (la sesta è ancora in corso) è riuscito a vincere solo nell’ottava grazie a un talento cristallino come quello di Lorenzo Fragola, ancora oggi uno degli artisti più amati usciti dal talent.

I grandi ‘perdenti’

Tralasciando i giudici che hanno partecipato una sola volta al programma, senza riuscire a trovare un successo immediato, nella categoria dei ‘perdenti di lusso’ dello show troviamo nomi illustri come Emma Marrone (due edizioni), Arisa (tre edizioni) e soprattutto Mika e Manuel Agnelli. Gli ultimi due hanno infatti messo insieme cinque partecipazioni al programma, senza mai riuscire a raggiungere la vittoria.

Poco male, almeno per il cantante degli Afterhours, che ha comunque il merito di aver lanciato gli artisti che maggiormente hanno dato lustro al talent, pur senza vincere: i Måneskin.