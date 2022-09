Giordana Angi in tour nel 2022: le date e i biglietti dei concerti della cantante rivelazione dell’edizione 18 di Amici di Maria De Filippi.

Giordana Angi è pronta a tornare a emozionare i suoi fan anche dal vivo. Dopo aver lanciato il singolo Un autunno fa, ha annunciato due concerti imperdibili per i suoi fan. L’ennesima prova di una carriera che, da Amici 2019, è decollata fino a raggiungere le vette del panorama musicale italiano. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questi concerti.

Giordana Angi concerti 2022

Nuovo album, nuovo tour per Giordana. La cantante lanciata da Tiziano Ferro ha annunciato i primi due appuntamenti per il suo nuovo tour. Due date speciali che possono essere preludio di un tour più imponente per il 2023.

Giordana Angi

I due concerti, prodotti da Vivo Concerti, sono previsti per il mese di dicembre, in particolare il 10 dicembre all’Apollo di Milano e il 12 dicembre all’Alcazar di Roma. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. Una grandissima occasione per potersi godere tutte le canzoni del nuovo album della cantautrice laziale di origine francese ma anche tutti i suoi precedenti successi.

Giordana su Instagram: il saluto ai fan

Grande emozione traspare dalle parole di Giordana, affidate a Instagram. Attraverso un post sui social la cantante ha infatti informato i fan sulle novità relative ai suoi concerti, ma ha anche svelato negli ultimi mesi tutti i dettagli sulle sue nuove canzoni e sul progetto discografico Questa fragile bellezza, in arrivo nei prossimi mesi. Un’ennesima dimostrazione di quanto Giordana tenga a mantenere sano e sincero il rapporto con i suoi fedeli fan e follower. Di seguito il post: