chi aprirà i live di Napoli e Milano

Coldplay, concerti in Italia: chi aprirà i live della band di Chris Martin negli stadi di Napoli e Milano nel 2023.

Da mesi sappiamo che i Coldplay torneranno finalmente in concerto in Italia nel 2023, con sei appuntamenti divisi tra due stadi importantissimi. Adesso, conosciamo anche ulteriori dettagli su questi grandi spettacoli. E non certo di poca importanza. Sono stati infatti ufficializzati i protagonisti che scalderanno l’atmosfera, in attesa di Chris Martin e soci, in apertura ai loro concerti. Di chi si tratta? Di nomi davvero di primissimo piano, compresa una cantante che abbiamo potuto ammirare in gara al Festival di Sanremo 2023.

Coldplay: chi aprirà i concerti di Napoli

La band britannica sarà protagonista di due appuntamenti attesissimi allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La band si esibirà nell’impianto di Fuorigrotta il prossimo 21 e 22 giugno, e sarà accompagnata ovviamente da artisti in grado di far impazzire il pubblico che ha già esaurito tutti i tagliandi da mesi e mesi.

Chris Martin dei Coldplay

Sia nei live partenopei che in quelli di meneghini, saliranno sul palco prima di Chris Martin e compagni i Chvrches, band scozzese formato nel 2011 e da oltre dieci anni sulla cresta dell’onda grazie a canzoni come The Mother We Share. Ma nei due live di Napoli ci sarà spazio anche per Laila Al Habash, musicista italiana di origini palestinesi in grande ascesa. Sui social, la stessa artista ha scritto: “Una gioia grandissima per me suonare prima di questa band iconica in una delle mie città preferite, per due serate in uno stadio magico come il Maradona. Mi tremano le gambe“.

Mara Sattei a Milano

Per quanto riguarda gli appuntamenti allo Stadio San Siro di Milano, invece, ci sarà spazio il 25, 26, 28 e 29 giugno per Mara Sattei, che avrà l’opportunità di cantare per la prima volta all’interno dello stadio più grande d’Italia. “Pazzesco davvero“, ha scritto su Instagram la cantautrice, tra l’altro non nuova ad aprire i concerti per grandi artisti internazionali. Nel 2022 ha infatti aperto con Rkomi il concerto di Lucca di una popstar straordinaria come Justin Bieber.