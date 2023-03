Celentano, scoppia la lite ad Amici: le anticipazioni

Come ogni giovedì, anche ieri è stata registrata un’altra puntata di Amici di Maria De Filippi. Dopo aver scoperto chi è finito al ballottaggio e rischia quindi l’eliminazione (nessuno si aspettava questi due nomi), adesso sono uscite le anticipazioni dettagliate e finalmente i prof ci hanno regalato la prima vera lite di questo serale. Alessandra Celentano ha discusso pesantemente con Emanuel Lo e Maddalena.

Alessandra Celentano, la litigata con Emanuel Lo.

Durante la settimana la professoressa di danza classica ha lanciato un guanto di sfida a Maddalena: “Non c’è paragone tra le due. Maddalena svanisce in confronto a Isobel, perché lei è una ballerina più completa e per nulla monoespressiva“.

La Svevi è subito sbottata: “Le cose che mi dice in queste lettere, il modo in cui lo fa, mi affossano. Affossa la mia sicurezza, già ne ho poca, poi anche in casa, mi sento sottovalutata. So che a volte parliamo di chi sarà il prossimo a essere eliminato, chi è forte e meno forte e non ci sono mai recensioni positive su di me. Sento molto il confronto, anche se siamo diverse, non mi sento meno di lei, solo diversa. Però mi fa male”

Alla fine a vincere la prima sfida è stata Maddalena e ovviamente la maestra non l’ha presa benissimo. Alessandra ha detto di aver trovato volgare l’alunna di Emanuel.

“Guanto di sfida tra Isobel e Maddalena sulla sensualità. Questa volta vince Maddalena. Per i giudici Maddalena è stata più precisa e sensuale. La Celentano invece l’ha trovata volgare. Guanto di sfida tra Isobel e Maddalena sulle emozioni. A vincere è stata Isobel. – si legge su SUperguida Tv – Emanuel Lo ha litigato con Alessandra sottolineando che non è giusto che lei insulti sempre l’allieva. Maddalena ha detto alla maestra che non ce la fa più a sentire queste offese perché una cosa è dire ciò che si pensa ed una cosa è offendere e la prof di danza le ha risposto che lei lagna sempre”.