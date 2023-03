Cattelan, dalle critiche al suo futuro su Rai2: “Cosa mi disse Fiorello”

Alessandro Cattelan ha da poco chiuso la seconda stagione di Stasera C’è Cattelan e come ha confessato a Francesco Canino per Il Fatto Quotidiano, nonostante gli ascolti soddisfacenti, non è scontato il rinnovo.

“Se ci sarà una nuova stagione di Stasera C’è Cattelan? Per ora non abbiamo nessuna conferma. È tutto fermo, al momento, ma gli interlocutori con cui ho parlato sono positivi”. […] “Gli ascolti sono importanti ma a me interessa la credibilità del programma, che abbia un’identità precisa, che incontri il gusto del pubblico”.

Il programma è un po’ cambiato rispetto alla prima stagione.

“C’è stata la necessità di cambiare delle cose e lo abbiamo fatto. Non mi prendo i meriti di questi aggiustamenti ma constato che hanno funzionato. Quali cose abbiamo cambiato? Dare un taglio diverso alle interviste, non rinunciare al cazzeggio goliardico ma puntando anche al contenuto. Cosa che cerco di fare tutti i giorni anche in radio. Alcuni errori derivavano poi forse dalla poca conoscenza del pubblico cui andavo a parlare”.

Appena arrivato su Rai2 Alessandro ha ricevuto una telefonata da parte di Fiorello. “La prima cosa che mi ha detto Fiorello è stata: “Facciamo squadra”. Ci siamo dati una mano e le cose sono andate bene“.

Il debutto in Rai di Alessandro Cattelan è stato con Da Grande, programma in prima serata su Rai1 che è stato un sonoro buco nell’acqua (12% di share).

“Tornassi indietro rifarei la stessa scelta di accettare la prima serata. Quando arrivò quella proposta dissi: “Se devo entrare in Rai, devo farlo nel contesto più importante”. E tutti mi dicevano: “E se ci facciamo male?”. Farsi male non era un rischio ma una possibilità concreta. Ho preso uno scivolone, è vero, ma non sono morto e ho continuato a lavorare. La critica? Le reazioni furono esagerate in tutti i sensi: per alcuni era bellissimo, per altri una m3rda.

Su Twitter siamo stati in trending topic per una settimana, si era creato un dibattito a tratti assurdo. I complimenti sono meglio delle critiche, ma se non devo dare ascolto a chi mi dice che sono un genio allora non do retta nemmeno a chi mi dà del c0glione”.