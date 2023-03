Chi vince il Grande Fratello Vip 7: classifica e previsioni degli scommettitori

Ci siamo, dopo più di sei mesi il GF Vip 7 è arrivato alle battute finali. L’ultima puntata di questa edizione andrà in onda lunedì 3 aprile e finalmente scopriremo chi porterà a casa il montepremi. Ad un mese dagli ultimi pronostici, vediamo chi vince adesso il programma per gli scommettitori. Qualche settimana fa i bookmaker davano per scontata la vittoria di Edoardo Tavassi, ma adesso le cose sono cambiate. Stando alle quote dei principali siti di scommesse adesso ad avere più possibilità di trionfare è Oriana Marzoli, seguita da Tavassi, Nikita Pelizon e Micol Incorvaia. Sembrano non avere speranze Milena Miconi e Alberto De Pisis, entrambi al televoto questa settimana.

Della possibile vittoria di Oriana è convinto anche Edoardo Tavassi, che il mese scorso ha detto ai compagni:”Oriana secondo me vince, o comunque arriva alla finalissima. Lei è una di quelle che alla fine spegne le luci. Se devo scommettere, scommetto su di lei. […] Ovvio che mi piacerebbe vincere, mica ho detto il contrario, sono sempre stato sincero. Se mi dici chi vuoi che vinca di dico io e dopo Micol. Sarei contentissimo anche vincesse Micol lo giuro, è come se vincessi io. Poi ovvio che se proprio devo scegliere scelgo me stesso. Ma sfido chiunque a dire che non vuole vincere“.

Matteo Diamante invece non è dello stesso parere di Tavassi. Ieri in uno space di Twitter dei Donnalisi una ragazza ha dichiarato: “Non è detto che le cose vadano come pensano tutti. Anzi io sono convinta che Oriana farà la kamikaze e dirà di voler sfidare Nikita. Uscirà subito, vedrete che andrà proprio in questa maniera lunedì“. Diamante ha replicato: “Rido, perché sarà la prima ad essere eliminata. Già!”

Chi vince il GF vip 7, la classifica

Oriana Marzoli: 1,80

Edoardo Tavassi: 1,90

Nikita Pelizon: 3,50

Micol Incorvaia: 5,00

Giaele De Donà: 6,00

Alberto De Pisis: 11,00

Milena Miconi: 21,00