algoWatt, Tribunale Milano avvia liquidazione giudiziale

– Algowatt, GreenTech Company quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, e Italeaf, holding di partecipazione e real estate company, comunicano che, con sentenza datata 16 maggio 2024, notificata in data odierna, il Tribunale di Milano, II Sezione Civile, nella Camera di Consiglio composta dalla Laura De Simone Presidente, Luca Giani e Vincenza Agnese Giudice Relatore, ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale delle due società.

Il Tribunale di Milano ha, inoltre, nominato quale Giudice Delegato Vincenza Agnese e Curatori Vincenzo Tartaro e Carlo Pagliughi.

Il Tribunale, infine, ha fissato per il 13 novembre 2024 la data per l’adunanza in cui si procederà all’esame dello stato passivo.