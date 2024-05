Chiara Orlando e il padre fanno piangere tutti a Io Canto Family

La prima puntata di Io Canto Family è iniziata col botto: le lacrime tutti i giurati e della conduttrice. Michelle Hunziker ha fatto entrare in studio Chiara Orlando e suo papà Michele. La ragazzina ha spiegato che è stata sua l’idea di partecipare alla trasmissione di Canale 5: “Ho deciso di venire qui, perché amo cantare, ma anche per passare del tempo in più con mio padre. Noi abbiamo uno splendido rapporto e mi sembrava una bella occasione da condividere“.

La Hunziker poi ha presentato i primi due concorrenti: “Vedo che siete molto emozionati. Voi vivete a Guidonia alle porte di Roma e tu fai l’autista di autobus. Però per 40 anni sei stato sul ring. Adesso invece insegni ai ragazzi e hai una palestra no profit dove aiuti i giovani in situazioni difficili. Questo è davvero un bel messaggio“.

Chiara Orlando e il padre fanno piangere tutti.

Michele Chiara Orlando hanno cantato A Te di Jovanotti e durante l’esibizione le telecamere hanno inquadrato Anna Tatangelo, Claudio Amendola, Michelle Hunziker e Fausto Leali in lacrime. La conduttrice dopo la performance ha fatto i suoi complimenti a padre e figlia: “Siete stati davvero bravissimi. Guardate che avete fatto piangere proprio tutti, sì, hanno pianto tutti, quanta emozione che avete regalato. Claudio Amendola sta ancora piangendo, poi qui c’è Anna Tatangelo, lei dobbiamo farla ritruccare. Siamo tutti in una valle di lacrime qua. – ha continuato Michelle – Io però sapevo che sarebbe andata a finire così e siamo soltanto all’inizio. Questa è la forza dell’amore e della famiglia, quando davvero tutto diventa secondario. In questo momento siete voi due insieme, che vi emozionate e portate tante emozioni al pubblico“.

Se al posto della Hunziker ci fosse stata la Balivo avremmo assistito al reboot di “ma state facendo finta?”…



Michelle ha anche notato una strana somiglianza tra Amendola e Michele: “Ma sai che siete uguali? Veramente, ma non solo nell’aspetto. Quando tu parli sembri cugino di Claudio. C’è un’affinità particolare, non si sa mai, magari siete parenti alla lontana“.

