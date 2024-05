il gesto della figlia Stella commuove tutti

Nel giorno dei funerali di Franco Di Mare, il giornalista Rai scomparso a causa di un mesotelioma, la figlia Stella ha commosso tutti i presenti con toccanti parole. Durante la cerimonia funebre, svoltasi nella chiesa di Santa Maria in Montesanto a Piazza del Popolo oggi 20 maggio, Stella ha letto una lettera dedicata al padre, ricordandone il coraggio e l’amore per la vita.

Stella, adottata da Franco quando era ancora un neonata a Sarajevo durante i suoi reportage di guerra per la Rai, ha espresso tutto il suo affetto e la sua riconoscenza per un padre straordinario che le ha regalato una vita piena di esperienze e di amore.

Le sue parole, cariche di emozione e di gratitudine, hanno reso omaggio alla figura di un uomo che ha saputo insegnarle tanto, donandole uno sguardo profondo sul mondo e sulla vita.

“Mi ha permesso di vivere una vita fuori dal comune, mi ha regalato uno sguardo sul mondo, mi ha lasciato un rapporto personale fatto di film visti insieme, fatto di storie scritte e lette bene, fatto di cucina, come lui mi ha insegnato. Grazie per la fiducia incondizionata che avevi in me, delle mie possibilità di cui non mi hai fatto dubitare”.

Le parole di commiato della figlia di Franco Di Mare hanno evidenziato il legame speciale tra padre e figlia, un rapporto basato sull’amore, sulla fiducia reciproca e sulla condivisione di momenti preziosi. Stella ha ringraziato il padre per aver spostato i suoi limiti, per averla sostenuta e incoraggiata, e per averle lasciato un’eredità di valori e di amore che porterà sempre con sé.

I funerali di Franco Di Mare sono stati un momento toccante per tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato, ma anche un’occasione per celebrare la sua vita e il suo straordinario contributo al giornalismo italiano. La figura di Franco Di Mare resterà per sempre nei cuori di chi lo ha conosciuto, e il suo ricordo continuerà a ispirare generazioni di giornalisti e di persone che amano la verità e la giustizia.