Hunziker, gaffe su una cover di Sanremo a Io Canto: “Meglio dell’originale”

La quinta coppia che si è presentata alla prima puntata di Io Canto Family è stata quella formata da Grace e sua mamma Joanna. Michelle Hunziker ha accolto le due in studio e ha raccontato che è stata la bambina ha convincere sua madre a partecipare al nuovo programma di Canale 5: “Questa sera sono con noi Grace e mamma Joanna, che vengono da un piccolo comune in provincia di Pisa. Sentiamo che la nostra Joanna non è italiana. Vieni dalla Scozia vero? Hai leggermente ancora l’accento inglese. Infatti sei un’insegnante di inglese. Sei stata tu Grace a convincere mamma a fare questa bella esperienza. Mi dicono che tua figlia ti ha dato il coraggio di venire. Stasera siete qui per cantare Click Boom!“.

Grace prima di iniziare a cantare ha spiegato com’è nata l’idea di presentarsi ai casting di Io Canto Family: “In realtà all’inizio tutto è partito dal vederlo sul telefono, sulla tv. Poi piano, piano ci siamo convinte insieme e io le ho dato un po’ di coraggio per provarci“.

Hunziker e il primo commento per Grace e Joanna: “Anche meglio dell’originale”.

Non appena Grace e Joanna hanno finito di esibirsi con il pezzo di Sanremo 2024, la Hunziker ha subito commentato la performance riempiendo di complimenti le due concorrenti. Tra un ‘brave’ , un ‘bravissime’ e un ‘molto brave’, la conduttrice si è anche lasciata scappare che sono state ‘meglio dell’originale’.

“Meglio dell’originale! La nostra coppia formata da Grace e Joanna, bravissima. Ma che canna ha la mamma? Bravissima, sembra abbia cantato da sempre, anche tu che brava, ma bravissime, siete state bravissime davvero. Questo gioiellino di coppia è nella squadra di Anna Tatangelo e sono proprio nel range di Anna, sono nelle sue corde, hanno la Tatallaggine“.

Rose Villain in questo istante: subito, ma proprio subito…