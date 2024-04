Cecotec Robot Aspirapolvere con Base Autovuotante Conga 11090 Spin Revolution Home&Wash T. Tecnologia Laser, Motore Di Aspirazione 5000Pa, Spazzola Multifunzionale, Spazzola Laterale, App.

399,00 €

Navigazione ultraprecisa

Mappate perfettamente la vostra casa con la migliore navigazione e create mappe perfette per pianificare e definire le vostre pulizie. Il laser consente di pulire aree specifiche o di limitare i punti che non si desidera pulire. Inoltre, il robot è dotato di un sistema di protezione anticaduta che rileva la presenza di eventuali gradini.

Lavaggio rivoluzionario

Il rivoluzionario sistema di lavaggio Spin Revolution è dotato di due mop super-assorbenti che ruotano alla massima velocità e rimuovono senza fatica ogni tipo di liquido e macchia.

Base completamente autonoma

Con la nuova base Conga, le pulizie di casa diventano un vero e proprio tormento. Ora non solo spazza, aspira e passa lo straccio, ma svuota anche la polvere, pulisce gli stracci, asciuga, inumidisce e raccoglie l’acqua sporca dopo la pulizia.

Si adatta alla vostra casa

Pulizia intelligente dei tappeti grazie al rilevamento a ultrasuoni, che ferma gli stracci al loro passaggio.

Le 8 modalità di pulizia (bordo, area, spot, spot, scrub, auto, spirale quadrata, spirale rotonda e pulizia profonda) rendono il robot adattabile a qualsiasi esigenza della casa.

Sistema di rilevamento di sicurezza

La base di svuotamento è dotata di un sistema di rilevamento automatico di sicurezza per i sacchetti igienici, di una sfera di riempimento per il serbatoio dell’acqua sporca e di una sfera di aspirazione per l’acqua pulita.

Autopulente da Polvere e Acqua

Dimenticatevi di toccare la polvere e di sporcarvi le mani. Grazie alla grande capacità dei serbatoi della base pulente, non dovrete preoccuparvi di nulla se non di svuotarli e riempirli.

Grande autonomia

Fino a 140 minuti di autonomia per una pulizia perfetta e, se il robot esaurisce la batteria, torna automaticamente alla base per ricaricarsi, per poi continuare a pulire dove aveva lasciato e con mop completamente puliti.

Pulizie su misura dal vostro Mobile

La nuova App Conga ha un nuovo design, più facile e intuitivo, con cui è possibile utilizzare e programmare la pulizia della propria casa, con pulizie preimpostate a orari specifici e molto altro ancora!

Robot aspirapolvere e fagioli con tecnologia laser e base autopulente per polvere e acqua sporca e pulizia e asciugatura dei mopi. È necessario riempire il serbatoio di acqua pulita prima del primo utilizzo del prodotto. In caso contrario, verrà visualizzata una luce rossa e la pulizia non può essere eseguita.

Dispone di un sacchetto di auto-pulizia (2 litri di capacità); serbatoio acqua sporca (2,4 litri di capacità) e serbatoio acqua pulita (2,8 litri di capacità); spazzola multifunzione e 2 mop rotanti per il lavaggio, una potenza di aspirazione di 5000 Pa e 140 minuti di autonomia grazie alla sua batteria da 3200 mAh.

Total Surface: quando rileva che è basso batteria torna alla sua base per iniziare la ricarica, tornando al punto lasciato per terminare la pulizia. Water Surface: quando durante la pulizia sono asciutti, torna alla base per bagnarli nuovamente e continuare con la pulizia.

Basta svuotare o riempire i serbatoi, senza dover toccare la polvere o l’acqua. La base ha un rilevamento automatico che rileva quando la borsa non è messa o piena; una boa che avvisa quando il serbatoio dell’acqua sporca è pieno e, un’altra boa che segnala quando il serbatoio dell’acqua pulita è vuoto.

Nuova APP CECOTEC, sistema operativo app 3.0 per un maggiore controllo. Più modalità di pulizia e pulizia rapida (pulire il bagno, pulire la cucina, pulire una stanza…). Imposta la pulizia dei moci e la frequenza di automazione del robot dopo una pulizia, due o tre. Compatibile con rete 2,4 GHz.