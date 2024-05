Angelo Madonia paparazzato con la Bruganelli: come si sono conosciuti

Reduce dal successo di Bailando con Las Estrellas, Angelo Madonia lo scorso primo maggio è stato paparazzato a Palma di Maiorca insieme a Sonia Bruganelli e il suo assistente, il ballerino Alessandro Boero. Il protagonista di Ballando con le Stelle e l’opinionista de L’Isola dei Famosi sono stati beccati nuovamente insieme anche a Roma, questa volta da soli. Il settimanale Chi ha rivelato: “Il ballerino è uscito prima con sua figlia per andare a fare merenda. Poi, una volta rientrato a casa, ha affidato la piccola ai nonni, e ha incontrato la Bruganelli. Hanno fatto un giro in centro in macchina, ma poi, non riuscendo a trovare parcheggio, sono tornati verso casa di lui. E qui vediamo lui che entra nella propria abitazione e, poco dopo, la Bruganelli che raggiunge lo stesso portone, dopo aver fatto il giro dell’isolato“.

In realtà del ballerino e della Bruganelli i siti di gossip si erano già occupati lo scorso marzo, quando Dagospia ha pubblicato un articolo su di loro: “Sonia Bruganelli è volata in Spagna nei giorni scorsi. L’ex signora Bonolis ha deciso di assistere in studio a “Bailando con las estrellas”, la versione iberica dello show condotto in Italia da Milly Carlucci. Una partecipazione documentata dall’opinionista sui social, Sonia ne ha approfittato per fare il tifo per il suo amico Angelo Madonia, il ballerino dell’edizione italiana partecipa allo show con Sheila Casas. Purtroppo però il suo amico, ex di Ema Stokholma, è stato eliminato proprio nel corso dell’ultima puntata“.

Angelo Madonia e la verità sul rapporto con Sonia.

In un’intervista rilasciata al magazine Chi, Angelo Madonia ha però spiegato che in realtà ha conosciuto Sonia proprio a Bailando, quindi a quanto pare i due non erano già amici prima di quell’occasione. In ogni caso il bel palermitano ha parlato chiaramente di amicizia, nulla di più: “È una cara amica, non la conosco da tanto tempo, ma è una persona simpaticissima e intelligente. Ci siamo conosciuti in Spagna perché è venuta a vedere Bailando. Era con altre persone, eravamo in un gruppo. Abbiamo amici comuni. Essendo un genitore preferisco passare il tempo libero o con le mie figlie o con pochi amici. Mi piace organizzare serate in casa e cucinare per gli altri. In questo momento sono tanto concentrato su me stesso e sulle mie figlie“.

Nel dubbio…