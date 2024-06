Canale televisivo corteggia Barbara d’Urso: “Parliamo con lei per il futuro”

Il 13 giugno Barbara d’Urso e Francesco Facchinetti condurranno un evento legato al ritorno del Trapani in Serie C. Alla festa prenderà parte anche Elettra Lamborghini in qualità di guest star e il tutto dovrebbe andare in onda sul canale televisivo TeleSud. La rete di Valerio Antonini però non si ferma qui, perché starebbe corteggiando la famosa conduttrice anche per dei progetti futuri.

Barbara d’Urso e le proposte per il canale televisivo TeleSud.

Proprio il patron del Trapani e di TeleSud, Valerio Antonini, in un’intervista rilasciata nel suo canale televisivo, oggi ha fatto sapere che lui e la sua squadra stanno parlando con Barbara anche per delle collaborazioni future.

“A questo grande evento ci sarà una conduttrice bravissima e simpaticissima, che viene con grande entusiasmo, come Barbara d’Urso. Stiamo parlando con lei evidentemente di collaborare per il futuro della televisione. Noi metteremo dei punti vendita delle bandiere”.

Intanto Carmelita continua con grande successo la sua avventura su TikTok, dove in appena un mese il suo profilo ha ottenuto 540.000 follower e decine di migliaia di like ad ogni video che pubblica. Per quanto riguarda un ritorno stabile della regina delle buste choc sul piccolo schermo ci sarà da aspettare. Il manager di Barbara, Lucio Presta, il mese scorso al Festival della Tv ha risposto in modo vago alla domanda ‘quando rivedremo Barbara d’Urso in video’. Presta ha spiegato che la situazione non è semplice, ma ha anche aggiunto che tra poco tornerà il tempo di Barbara: “Quando tornerà a condurre in video? Questa a dire il vero è una storia un po’ complicata. Però posso dirvi di essere certo che tra poco tempo sarà nuovamente il tempo di Barbara d’Urso“.

E a giudicare dai commenti che la d’Urso riceve su TikTok sono in molti ad attendere questo “tempo di Barbara”.

Non solo la conduzione della festa, il patron del Trapani corteggia Barbara D’Urso anche per TeleSud, tv di sua proprietà. https://t.co/9rbhqTj8Au pic.twitter.com/aDax1NCf7h — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 11, 2024

