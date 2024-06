Fedez fa uno scherzo telefonico a Matteo Salvini, che risponde: “Li facevo a 12 anni io”

Fedez ieri sera ha partecipato a una diretta su Twitch de Il Rosso (lo stesso a cui ha rivelato di Paloma, ve lo ricordate?) e scherzando con lui e altri suoi amici sono entrati nell’ambito dei numeri di telefono. “Politici ho tutti se vuoi“, ha esordito il rapper riferendosi ai loro numeri di telefono privati. “Proviamo Salvini?“, ha aggiunto, “Ma tanto non mi risponde alle 23! Se mi risponde metto giù e poi gli dico che mi è partita la chiamata. Ok?“.

Così Fedez, con la complicità dei suoi nuovi amici, ha provato a chiamare Matteo Salvini che gli ha risposto. Al “Pronto?” del ministro, però, il rapper ha riattaccato mettendosi a ridere per poi richiamarlo poco dopo. “Matteo scusa mi è partita la chiamata, perdonami. Sei contento? Tutto bene? Dai, un abbraccio. Sentiamoci in sti giorni“.

Il video dello scherzo a Matteo Salvini oggi è diventato virale ed è stato visto anche dal diretto interessato che sempre via social ha così risposto:

“Ho letto oggi sui giornali che Fedez mi ha fatto uno scherzo. Io non pensavo neanche che fosse uno scherzo. Sai che scherzone. Poi oh, ognuno si diverte come vuole. Mi squilla il telefono, ero a casa a Roma con la mia compagna, erano le 23:00, 23:30. Se uno ti chiama a quell’ora pensi che sia successo un problema. E invece mi dice ‘ah scusami, mi è partita la telefonata’. Poi oggi scopro che era uno scherzo telefonico. Io gli scherzi telefonici ho finito di farli quando avevo 12 anni e c’era ancora il telefono che dovevi girare col dito. A quell’età facevo gli scherzi, facevo una pernacchia e poi buttavo giù. Ma avevo 12/13 anni. A 40 anni il tempo degli scherzi telefonici è finito. Ma va beh. Un bacione”.