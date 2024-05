il video ha lasciato senza parole

Spopola sui social network il video di un cane ripreso mentre è intento a implorare disperatamente per ottenere ciò che desidera di più.

«Lo ho visto implorare disperatamente per ricevere da Peach lo spuntino tanto desiderato, ma la cagnolina sembrava irremovibile». Così scrivono sui social gli umani che vivono con una cagnetta di razza Golden Retriever e con il cucciolo di tre mesi. Pochi giorni fa, la famiglia si è trovata ad assistere a una scena davvero particolare, quasi straziante se osservata dal punto di vista del piccolo Golden Retriever protagonista. Il video che mostra quanto accaduto, condiviso sui canali social di TikTok, ha divertito milioni di utenti del web.

L’espressione del cucciolo ripresa nel video ha divertito milioni di utenti del web

Naturalmente quando non si ottiene ciò che si desidera si può rimanere molto delusi. Lo ha imparato a proprie spese un cucciolo di Golden Retriever protagonista di un filmato condiviso su TikTok. La sua espressione piena di sconforto è stata ripresa dal telefonino degli umani che vivono con lui, in un video che in breve tempo ha attirato l’attenzione di migliaia di utenti del web.

Le immagini mostrano un cucciolo di Golden Retriever dal manto arancione. Il piccolo quattro zampe osserva con uno sguardo dolcissimo la madre che tiene in bocca un grissino avvolto nel prosciutto crudo. Il cagnolino desidera più di ogni altra cosa assaggiare il delizioso spuntino di cui ha sentito il profumo.

Dopo aver a lungo osservato la madre, il cucciolo inizia a gemere. Poi, per attirare l’attenzione, si alza addirittura sulle zampe posteriori e giunge le zampette anteriori quasi a implorare di ricevere lo spuntino. I cani adorano mangiare pane, grissini e prosciutto, e farebbero di tutto per riceverli.

Chi vive con gli animali domestici saprà benissimo come i quattro zampe assumano spesso atteggiamenti così divertenti che a guardarli non si può fare a meno di sorridere. Ed è questo proprio ciò che è accaduto agli umani dei cani protagonisti del video. La delusione del cane che non riesce a mangiare il cibo tanto desiderato e l’espressione della madre hanno divertito la famiglia umana dei quattro zampe, ma anche il mondo del web che ha assistito alla scena. (di Elisabetta Guglielmi)