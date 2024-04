Allerta meteo, martedì 23 aprile torna il maltempo: ecco le Regioni interessate

Il vortice di maltempo che ha investito l’Italia non accenna a placarsi. L’inverno continua a far sentire i suoi rigori sulla Penisola, con piogge e temporali previsti anche per martedì 23 aprile. Per molti è stato inaspettato questo ritorno del freddo quasi invernale proprio ora, a metà aprile inoltrata, quando si sperava di passare un finale del mese ben più caldo. Le giornate sorprendentemente calde di inizio aprile e fine marzo avevano lanciato suggerimenti per un’estate davvero afosa. Adesso, è tempo di nuovi avvisi di allerta meteo.

Per questo ritorno improvviso del maltempo e del freddo, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico su cinque regioni, concentrate per lo più nel Centro-Nord.

Colpa di un’ampia area di bassa pressione che ha spinto aria fredda dalla Scandinavia verso il nostro Paese, le condizioni meteorologiche sono peggiorate, soprattutto al Nord. Ma ecco gli avvisi di allerta meteo nel dettaglio.

Ordinaria criticità, allerta gialla per rischio idraulico: Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense.

Ordinaria criticità, allerta gialla per rischio temporali: Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese

Puglia: Salento, Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Ordinaria criticità, allerta gialla per rischio idrogeologico: Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Puglia: Salento

Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Nel dettaglio, le previsioni per domani raccontano un Nord dal maltempo diffuso fin dal mattino, con precipitazioni diffuse su pianura e fascia prealpina e sparse sul resto del settentrione. Al Centro, piogge deboli e sparse, con possibili temporali improvvisi nelle zone montuose. Vediamo, poi, al Sud, nuvolosità irregolare, con intensi temporali al mattino sull’area tirrenica e sulla Puglia meridionale. I fenomeni dovrebbero attenuarsi tra pomeriggio e sera. Relativamente alle nevicate, saranno sparse su Alpi e Prealpi oltre i 700 metri, e oltre i 1000 metri sugli Appennini centrali.