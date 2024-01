Annunziata svela il motivo dell’addio alla Rai e sorprende sulla Meloni

Non solo Andrea Bocelli e Willem Dafoe, ieri sera Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa ha ospitato anche la collega Lucia Annunziata. Il conduttore ha chiesto alla giornalista se si fosse pentita di aver lasciato la Rai e più in particolare la sua trasmissione Mezz’ora in più. Annunziata è stata molto onesta e ha detto che ovviamente le dispiace non essere più al timone del suo programma, ma ha anche aggiunto di non essersi pentita della sua decisione: “Se mi sono pentita di aver lasciato la mia trasmissione? Veramente no. Sai, però che mi dispiace, perché poi ognuno di noi ha un rapporto molto forte con il proprio prodotto e l’azienda. Ma alla fine credo che fosse la scelta giusta e per questo non mi sono pentita“.

Annunziata sull’addio alla Rai: “Se non si è d’accordo con l’editore si lascia”.

La conduttrice ha spiegato come mai ha deciso di lasciare la Rai e poi ha svelato cosa pensa di Giorgia Meloni: “Io penso che i giornalisti sono dei professionisti. E quindi quando non vanno d’accordo con gli editori, lo devono dire. Devono dire che non sono d’accordo e questa è la cosa più importante da fare. Il punto sono gli editori e i giornalisti. Gli editori cambiano, ma hanno il potere e hanno i soldi, vogliono cambiare le cose e hanno tutto il diritto di farlo. I giornalisti invece se non sono d’accordo lo dichiarano e poi se ne vanno. E per questo io grandi temi e grandi discussioni sui media non li faccio. Nel senso che penso a quello che è il mio percorso. Mi sono dimessa tante volte. Giorgia Meloni? È un avversario formidabile, durerà tutta la legislatura. Secondo me il vero problema è all’opposizione. Cosa mi preoccupa di più oggi? Probabilmente la politica estera e in particolare la situazione in Iran“.

Nessun caffeuccio bollente per la Rai, ma solo una lucida ed educata riflessione.