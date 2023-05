Baudo commenta l’addio di Fazio e Littizzetto alla Rai e si schiera

Domenica scorsa è andata in onda l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa (su Rai Tre), Luciana Littizzetto ha scritto una lettera alla Rai e Fabio Fazio ha salutato la rete con un bel discorso. Oggi è intervenuto Pippo Baudo, che si è schierato con i colleghi ed ha dichiarato che se ‘Fazio ha lasciato un motivo ci sarà’. Il popolare conduttore ha anche aggiunto che la Rai dovrebbe essere plurale, visto che tutti gli italiani pagano il canone.

“Vorrei dire grazie alla tv pubblica, che è la vostra, la mia, è di tutti. Anche per questo dobbiamo tenerci e volerle bene. Io 40 anni facevo i casting e iniziavo il mio percorso qui dentro. La prima cosa che ho fatto è stata l’imitatore a Pronto Raffaella. Nei miei ricordi c’è ancora l’ansia e il cuore che palpitava quando partiva la sigla. E un grazie lo devo a chi mi ha fatto passare i provini, ma soprattutto ai telespettatori che ci hanno sempre seguito. Il mio pubblico mi ha seguito, con me è cresciuto e invecchiato. Per me sono stati anni bellissimi”.