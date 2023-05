Manila Nazzaro rompe il silenzio e posa con il nuovo fidanzato famoso

Anni insieme, poi tre mesi fa Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno annunciato la fine del loro amore. L’ex gieffina è stata anche ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ed ha parlato dei motivi che hanno portato alla rottura. La scorsa settimana Lorenzo durante una diretta si è sfogato e ha dichiarato che la sua ex compagna avrebbe già un nuovo fidanzato (e quindi?).

A svelare la presunta identità del nuovo amore di Manila c’ha pensato il portale Today: “Roma è grande, ma è difficile nascondersi se si frequentano gli stessi ambienti mondani. Da tempo sono stati avvistati insieme Manila e Stefano Oradei“.

Nazzaro e la prima foto con Stefano Oradei.

Oggi pomeriggio Manila ha rotto il silenzio e ha pubblicato una storia su Instagram. La conduttrice ha scritto che per giudicare dovremmo conoscere tutti i retroscena e tante cose che però non si sanno. Manila ha poi concluso dicendo che per rispetto ed educazione non parla.

Intanto Pipol Gossip ha pubblicato la prima foto di Manila e Stefano: “Manila Nazzaro e Stefano Oradei si trovano nello stesso sporting club di Roma. Lui è impegnato in lezioni di danza a cui partecipano le amiche di lei, Milena Miconi e Angela Melillo. Lei però non scende in pista ma è poco distante e si lascia fotografare con il gruppetto di amiche a cui si unisce anche Barbara Bouchet. Nel centro sportivo sono di casa e si scattano una foto tutte insieme e con loro compare anche Stefano Oradei, al fianco di Manila. E’ la prima immagine social. Poi la ex reginetta di bellezza sui social posta un filmato in cui Gerry Scotti ripete: “Non giudicate gli altri… perché per giudicare bisognerebbe sapere molte altre cose in più che magari non si sanno”. E Manila poi aggiunge: “E spesso non si raccontano per rispetto ed educazione” Questo è ciò che ha detto“.