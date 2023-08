Barbie tinge di rosa (anche) YouTube

Barbie torna alla ribalta grazie all’omonimo, attesissimo film. Un successo al cinema che sta spopolando anche su YouTube: in Italia, da inizio aprile al 31 luglio 2023 l’interesse online relativo a Barbie su YouTube è cresciuto del 89% rispetto al periodo precedente (dicembre ‘22 – marzo ‘23).

Il fenomeno ha riportato alla ribalta ‘Barbie-girl’, il singolo lanciato dagli Aqua nel 1997, facendolo arrivare direttamente al #6 nella classifica dei video musicali più visti nel mondo e il suo remake Nicki Minaj & Ice Spice – Barbie World (with Aqua) al #18 della stessa (dati al 8 agosto 2023).

Sul film di Barbie c’è moltissimo da scoprire: ne è convinto Fabio Santoro, che su YouTube si occupa di condividere notizie e curiosità (appunto…) su cinema, serie TV e dintorni. E a Barbie dedica diversi Shorts di approfondimento sul film, raccontando del giorno in cui Ryan Gosling ha oscurato senza volerlo Margot Robbie, dell’esplosione in Oppenheimer durante la proiezione di Barbie o di come il film sia stato bandito in Vietnam per questioni geopolitiche. Mentre per i più appassionati di critica cinematografica, Violetta Rocks sceglie il video long format per parlare di come Barbie stia riscrivendo la storia del cinema: dal taglio camp del film, allo stile di recitazione dei suoi protagonisti, dalla serietà dei temi trattati in modo fruibile, alla collaborazione della regista Greta Gerwig con il suo compagno di vita e professionale con cui ha coprodotto il film, e molto altro.

C’è poi il trend Barbie nella vita reale, che in Italia sta trovando nuovo sprint su YouTube: diversi creator hanno preso ispirazione dall’approccio narrativo della regista Greta Gerwig per diventare protagoniste o protagonisti dei propri, personali Barbie-film. Ne sono esempio la serie video di Eleonora Olivieri (da poco arrivata alla terza puntata), gli Shorts di Ninna e Matti, ma anche l’ironico crossover di Cartoni Morti, Barbie e Ken (il guerriero), l’intervista doppia di Valentina Olivieri

E poi beauty & fashion: dal glam makeup tutorial di Grace on your Dash al contouring di Barbie di Debora Fulli, dagli outfit per le première del film Gianmarco Zagato alle creazioni a tema di Lanatema alla challenge Barbie vs Brats di AriannaMakeup e molto altro. Per non parlare di chi non teme contaminazioni in rosa in cucina, anche in formato Shorts: e allora provate la pasta Barbie-bietola di 2foodfitlovers o la torta di Tan Dulce by Griesel.

(Fonte: Ricerca di YouTube su Google Trends).