Barbara d’Urso si è trasferita a Londra: “È l’inizio di una nuova avventura”

Barbara d’Urso in occasione della prima puntata della nuova era di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino si è trasferita a vivere a Londra.

“Ieri il mio primo giorno di scuola” – ha scritto sui social la conduttrice – “Vivrò a Londra per un periodo di tempo… È l’inizio di una nuova avventura… Continua… #Colcuore❤️“. Che si sia presa questi mesi di tempo (vi ricordo che fino al 31 dicembre è sotto contratto con Mediaset, seppur senza avere programmi da condurre) per imparare e perfezionare il suo inglese? La risposta potrebbe essere sì.

Ieri il mio primo giorno di scuola. Vivrò a Londra per un periodo di tempo… È l’inizio di una nuova avventura… Continua… #colcuore❤️ pic.twitter.com/rC0LZYNYma — Barbara d’Urso ♥️ (@carmelitadurso) September 5, 2023

Barbara d’Urso è infatti una stakanovista e non riesce a stare ferma. Quando un anno fa le hanno chiuso Domenica Live e Live Non è la d’Urso è partita con un tour teatrale e ha portato a giro per l’Italia la commedia Taxi A Due Piazze.

La d’Urso a Londra ed è subito “sono una famosissima stilista inglese, Barbuara d’Urson“.

Barbara d’Urso a Londra, le foto