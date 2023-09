Karina Cascella commenta il Pomeriggio 5 di Myrta e parla di Barbara

In molti hanno commentato le prime due puntate di Pomeriggio 5, sui social sono piovute critiche e complimenti per la nuova conduttrice, Myrta Merlino, e adesso ha detto la sua anche un’ex opinionista dei salotti di Barbara d’Urso. Karina Cascella ha espresso delle perplessità sul nuovo taglio della trasmissione.

Mi fanno sorridere e anche parecchio, quelli che mi scrivono dicendomi testuali parole: “Ah ti rode solo perché ora non ci puoi più andare”. Ed ecco che puntualizzo le due cosine. Negli ultimi 3 anni mi sono rifiutata di partecipare ai programmi peri quali venivo invitata, compreso Pomeriggio 5. Quindi scelta mia già durante il covid e chi mi segue da tempo lo sa. Cosina numero 2: Se volessi farmi notare a tutti i costi, scelta di tanti, ma non di certo la mia, parteciperei ad un reality (anche qui ho rifiutato diverse volte)”.

“Che effetto mi ha fatto la notizia della sua uscita dal programma? Mi è dispiaciuto. Barbara è un po’ come una persona di famiglia. Non solo per me che ci ho lavorato, ma per il pubblico a casa.

Le accuse di fare tv trash? Perché, il Grande Fratello non è trash? – ha dichiarato Karina a FanPage – Per me è trash anche che un programma di cronaca nera approfondisca certi dettagli macabri. Un conto è fare informazione, un altro è tentare di fare audience su dinamiche private e, a volte, cruente. Mettere in piedi in prima serata un confronto tra persone che parlano di reddito di cittadinanza è informativo e va bene, ma c’è davvero bisogno di guardare Quarto Grado approfondire certi aspetti? Preferisco guardare una donna che ha un’ottava di seno che racconta la sua storia in tv.

Ho partecipato alla Buona Domenica di Maurizio Costanzo e alla domenica di Barbara d’Urso e a Live – Non è la d’Urso. Sono programmi di intrattenimento, anche leggeri. Trovo più trash vedere gente che si ammazza nella Casa del Grande Fratello per qualche briciola di visibilità”.