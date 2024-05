A chi vuole ballare A chi ha dubbi A chi pensa di non farcela A chi vuole farcel…

A chi vuole ballareA chi ha dubbiA chi pensa di non farcelaA chi vuole farcela.

Questo libro è per voi.

Alessandra Celentano si svela in questo libro con sincerità, trasparenza e senza filtri, come ha sempre fatto.

«C’è tutto quello in cui credo, i consigli a cui tengo, i miei ricordi che si fondono con i miei insegnamenti. C’è un grande amore.»

Quello per la danza.

“Chiamatemi maestra” di Alessandra Celentano sarà in libreria dal 7 maggio ✨