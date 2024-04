Miglior tosatrice per cani 2024: da quella economica a quella multifunzione, come scegliere la più adatta a te?

Contiene link di affiliazione.

Sebbene le tolette per cani siano una risorsa molto pratica per i proprietari di animali, va sottolineato che oggi l’inflazione ha reso molto difficile, economicamente parlando, la vita degli italiani; per questo avere una buona tosatrice ci permetterebbe di rasare il nostro amico a quattro zampe risparmiando anche molti soldi. Tanto più che l’acquisto di un dispositivo ci permetterà di non spendere più per le successive tosature.

Il mercato oggi ci offre diversi tipi di tosatrici, con soluzioni differenti e adatte a ogni tipo di esigenza. Se siete di fretta e avete bisogno di un prodotto valido vi consigliamo la Moser Arco Pro che è tra le tosatrici migliori. Se invece volete approfondire l’argomento, valutando ogni tipo di alternativa, vi invitiamo ad andare avanti nella lettura.

Tosatrice per cani, le migliori

Moser Arco Pro, la migliore

La Moser Arco Pro è la migliore tosatrice per cani, un prodotto davvero di altissima qualità. Potente e silenzioso offre nel pacchetto base anche la presenza di due batterie agli ioni di lunga durata, con un’autonomia di circa 120 minuti a piena carica. Il set di taglio è professionale e facilmente rimovibile con la possibilità di regolare la lunghezza del pelo da 0.7 a 3 mm. L’impugnatura è fatta apposta per essere comoda ed evitare che durante la tosatura possa sfuggirvi di mano. Il design è semplice ed essenziale, rispettando l’idea che la praticità e l’efficienza di un oggetto come questo è superiore all’aspetto. P.S. lo stato di carica della batteria a Led è molto comodo e vi permetterà di cambiare celermente la batteria durante il taglio per evitare che il vostro cane si possa innervosire nell’attesa dell’operazione di sostituzione.

Moser Clam-Shell, l’economica

La Moser Clam-Shell è la tosatrice economica tra quelle che vi vogliamo presentare, ma questo non la fa difettare in qualità e longevità. Inclusi nel prezzo ci sono diversi accessori tra cui forbici, uno spazzolino per la pulizia degli strumenti e un olio lubrificante. Senza dimenticare i quattro pettini, da 4.5, 9, 14 e 19 mm, oltre a 6 lock che vi permetteranno anche di regolare la lunghezza del taglio con grande precisione. Tra le comodità c’è sicuramente la lunghezza del cavo di 2 metri che vi permetterà di muovervi con agilità durante l’operazione. La lama è in acciaio inox che rende l’oggetto pressoché indistruttibile e in grado di durare davvero a lungo.

Oneisall IPX7, a batteria

La Oneisall IPX7 è tra le migliori tosatrici per cani a batteria e senza fili; dotata di lame metalliche in acciaio inossidabile è studiata per animali col pelo spesso. Le lame sono veramente molto resistenti e rendono tutto più semplice, correndo sul pelo molto più rapidamente di quelle in ceramica e durando più a lungo. Si tratta di un dispositivo anche molto silenzioso: durante la tosatura il rumore è praticamente impercettibile tanto da non spaventare il cane come può capitare con altri più rumorosi. Inoltre l’oggetto è facile da ricaricare con una semplice presa USB e ha una batteria da 2000 mA che vi permetterà di utilizzarla per oltre due ore a fronte di una carica prolungata. Ovviamente, come già anticipato, il plus di questa macchina è il fatto di non avere fili e dunque di essere facile da usare, non obbligando l’animale a stare a fianco alla presa di corrente, facendolo magari sentire a suo agio in un ambiente per lui confortevole. In più il design impermeabile non crea problemi qualora il device si bagnasse.

Oneisall 4 in 1, multifunzione per cani e gatti

La Oneisall 4 in 1 è una tosatrice multifunzione adatta per regolare il pelo non solo dei cani ma anche dei gatti. Nel pacco sono comprese tre testine di taglio utili per diverse zone del corpo, di cui una testina per affilare gli artigli, diventando utile anche per altri contesti rispetto a quello di accorciare il pelo. Le lame sono realizzate in acciaio inox e ceramica, cosa che permette loro di rimanere affilate anche lungo il tempo non peccando nella sicurezza per il vostro animale. Si tratta di un dispositivo molto silenzioso che vi renderà più facile la tosatura non spaventando il vostro animale. Si può inoltre utilizzare il device senza fili, rendendoci liberi di muoverci durante le operazioni.

Come scegliere una tosatrice per cani

Sebbene vi abbiamo mostrato alcune delle migliori tosatrici per cani, vogliamo fornirvi anche ulteriori indicazioni con i parametri per fare la migliore scelta per il vostro animale:

Consistenza delle lame : la prima cosa da controllare è sicuramente legata alla consistenza delle lame, questo perché sono fondamentali nella tosatura e in più sono in grado di decidere quanto durerà il vostro dispositivo;

: la prima cosa da controllare è sicuramente legata alla consistenza delle lame, questo perché sono fondamentali nella tosatura e in più sono in grado di decidere quanto durerà il vostro dispositivo; Funzioni: sono numerose le funzioni che offrono questo tipo di dispositivi, proprio per questo motivo diventa fondamentale saper scegliere quelle che meglio si adattano alle vostre esigenze;

sono numerose le funzioni che offrono questo tipo di dispositivi, proprio per questo motivo diventa fondamentale saper scegliere quelle che meglio si adattano alle vostre esigenze; Rumore: spesso gli animali si spaventano durante la tosatura per il rumore, scegliete dunque un dispositivo che vi garantisca di essere silenzioso;

spesso gli animali si spaventano durante la tosatura per il rumore, scegliete dunque un dispositivo che vi garantisca di essere silenzioso; Strumenti: molte aziende forniscono, per accompagnare i loro tosatori, anche degli strumenti che possono risultare molto utili. Tra questi troviamo pettini, dosatori del taglio e quant’altro in grado di offrirci delle alternative nell’utilizzo e rendendo il device più completo.

