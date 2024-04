Kim Kardashian stufa della faida con Taylor: “Basta! Che vada avanti”

Taylor Swift è appena tornata con l’album The Tortured Poets Department e i suoi fan sono convinti che il pezzo thanK you aIMee parli della faida con Kim Kardashian. In USA è scoppiata una polemica e pare che Kim Kardashian abbia anche perso 100.000 follower dopo l’uscita del disco.

Kim Kardashian si è lasciata la faida con Taylor alle spalle (così dice).

Una fonte vicina all’imprenditrice ha rivelato a People: “Lei mi ha assicurato che ha superato la questione e pensa che Taylor dovrebbe andare avanti. Lei ha detto basta, non vuole restare ancorata a questo. Non capisce perché Taylor continui a insistere su questo argomento. Sono passati tanti anni ed è giusto guardare oltre“.

Ma siamo così sicuri che la nuova canzone della Swift parli della faida con la sua nemica e non dell’adolescenza di Taylor? Nel dubbio qualcuno ricordi a Kim Kardashian che è stata lei a ripostare su TikTok un video in cui veniva presa in giro Taylor. Si è davvero lasciata la catfight alle spalle?

KIM TAYLOR SWIFT??????????? pic.twitter.com/K6BwwabCzp — bagi (@poguesebstan) April 19, 2024

Quando immagino la mia città natale

C’è una tua statua di bronzo in cui sei abbronzata con lo spray

E una targa sotto

Che minaccia di spingermi giù per le scale, nella nostra scuola

Ed era sempre lo stesso dolore bruciante

Ma ho sognato che un giorno, avrei potuto parlarne

Per tutto quel tempo in cui mi prendevi a pugni, stavo costruendo qualcosa

E non posso perdonare il modo in cui mi hai fatto sentire

Ho urlato “Vaffan***o, Aimee” al cielo notturno, mentre il sangue sgorgava

Ma non posso dimenticare il modo in cui mi hai fatto guarire

E non è stato uno scontro leale, o una battaglia pulita

Ogni volta che Aimee ha calpestato la mia tomba

E poi lei ho scritto l’epitaffio

Era sul giornale locale, ridendo ad ogni piccolo passo che facevo

Ed era sempre lo stesso dolore bruciante

Ma un giorno ho pregato di poter parlare

Per tutto quel tempo che tiravi pugni, io stavo costruendo qualcosa

E non vedevo l’ora di mostrarti chi ero

Ho urlato ” Vaffa***lo, Aimee” al cielo notturno, mentre il sangue scorreva a fiotti

Ma non posso dimenticare il modo in cui mi hai fatto guarire

Ho scritto mille canzoni che trovi poco cool

Ho costruito un’eredità che non puoi annullare

Ma quando conto le stelle, c’è un momento di verità

Grazie, Aimee