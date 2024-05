Intesa, Messina: nomina Profumo non ha alcun legame con ABI

– “Isybank è uno strumento importante per la banca su cui stiamo testando la tecnologia che sarà il futuro per la banca. Da quando Francesco Profumo ha lasciato la Compagnia il ruolo di presidente è perfetto per lui. E’ il presidente perfetto per posizionare la banca in Europa”.

Così il Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, nel corso della conferenza stampa sui risultati del primo trimestre 2024, sulla nomina di Francesco Profumo, che a febbraio si è dimesso dalla Compagnia di San Paolo, alla presidenza di isybank. “Abbiamo accelerato un cambio di governance e non c’è nessun legame con la vicenda del rinnovo dell’Abi”, ha aggiunto.