Aurora Costantini a Il Collegio grazie a sua mamma Matilde Brandi? La sua risposta

Aurora Costantini è una dei nuovi volti de Il Collegio. Una figlia d’arte – dato che sua mamma è Matilde Brandi – che non è ben vista da Perla Maria Monsè, scartata dal reality proprio con la scusa che è una figlia di.

Intervistata dal settimanale Chi, Aurora Costantini ha parlato del suo debutto televisivo.

E ancora:

“Mia madre è stata estremamente contenta della mia partecipazione. Il rapporto fra noi? È speciale, è la mia migliore amica, io e lei ci confidiamo tutto. Lei è famosa, io sono cresciuta in questa situazione e per me è la normalità. Non posso negare che avere una mamma famosa mi abbia dato diverse opportunità, ma se non fossi stata adatta a ciò che cercavano per Il Collegio, non sarei stata selezionata”.