Asus lancia i sistemi Wi-Fi pensati appositamente per i giocatori

AsusRepublic of Gamers (ROG) ha annunciato ROG Rapture GT6, il primo sistema Wi-Fi mesh ROG espressamente progettato e ottimizzato per il gaming. Questo sistema Wi-Fi 6 tri-band utilizza una combinazione di componenti e software per assicurare la più ampia ed efficiente copertura eliminando ogni zona morta e offrendo velocità di download elevate, giochi a bassa latenza, sicurezza e protezione totale. ROG Rapture GT6 può fornire una larghezza di banda fino a 10.000 Mbps, grazie a due bande da 5 GHz fino a 4.804 Mbps ciascuna e una banda da 2.4 GHz fino a 574 Mbps. Questa ampiezza di banda può coprire fino a 540 metri quadrati grazie a nove antenne interne e alla tecnologia Asus RangeBoost Plus. E per coloro che desiderano connessioni cablate multi-gigabit, c’è anche una porta WAN da 2,5 Gbps e un’aggregazione LAN. Nel frattempo, il DNA ROG si esprime nell’integrazione della accelerazione di gioco a tre livelli per prevenire il jitter, ridurre il ritardo, ridurre i ping e aumentare la velocità.

Dal canto suo, Asus ROG Rapture GT-AXE16000 è il primo router gaming Wi-Fi 6E quad-band al mondo, successore del precedente modello a tripla banda, e offre velocità fino a 16.000 Mbps, è alimentato dal più recente chipset Wi-Fi e dalla CPU quad-core flagship di Broadcom 2.0 GHz a 64 bit, insieme alla tecnologia Asus RangeBoost Plus per una maggiore e più efficace copertura. Per garantire la massima versatilità anche in caso di connessioni cablate, GT-AXE16000 presenta due porte WAN/LAN da 10 Gbps, una porta WAN da 2,5 Gbps e quattro porte LAN da 1 Gbps. La configurazione quad-band, che richiede un’ingegneria molto più complessa rispetto a una soluzione tri-band, ha una banda di frequenza da 6 GHz, due da 5 GHz e una da 2,4 GHz. Questa configurazione consente anche opzioni più flessibili per creare una rete ASUS AiMesh: per esempio, permette ai gamer di dedicare il secondo canale a 5 GHz alle connessioni di backhaul pur avendo un set completo di bande a 24 GHz, 5 GHz e 6 GHz disponibili per i dispositivi. Tutto ciò si somma all’accelerazione gaming a tre livelli, alla VPN Fusion per l’esecuzione simultanea di una connessione VPN e standard, alla sicurezza avanzata Asus AiProtection Pro già integrata ed aggiornata gratuitamente a vita, oltre che all’Instant Guard, utile per proteggere le connessioni Wi-Fi pubbliche. ROG Rapture GT-AXE16000 e ROG Rapture GT6 sono disponibili a un prezzo consigliato al pubblico rispettivamente di 679 euro, 349,99 per la confezione da un nodo del ROG Rapture GT6 e 619,99 euro per la confezione da due nodi. Entrambe le opzioni del ROG Rapture GT6 sono disponibili sia nella colorazione standard Black che Moonlight White.