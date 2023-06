Snapdragon sarà su tutti i prossimi smartphone Sony di fascia alta

Qualcomm Technologies ha annunciato di aver esteso la collaborazione con Sony per equipaggiare con le piattaforme Snapdragon i futuri smartphone di Sony. Le aziende hanno deciso di lavorare insieme sulle prossime generazioni di smartphone di fascia alta e media. “Siamo entusiasti di continuare a lavorare con il nostro partner di lunga data Sony per offrire ai consumatori la prossima generazione di tecnologie mobili di alto livello”, ha dichiarato O.H. Kwon, Senior Vice President di Qualcomm CDMA Technologies e Presidente di Qualcomm APAC. “Questa collaborazione rappresenta per noi un’entusiasmante opportunità di offrire esperienze utente innovative per contribuire a soddisfare le esigenze dei consumatori a livello globale.” Tsutomu Hamaguchi, responsabile della business unit Mobile Communications di Sony Corporation, ha commentato: “Xperia 1 V, l’ultimo smartphone di punta di Sony alimentato da Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform, è stato accolto molto bene dai clienti. Non vediamo l’ora di continuare la nostra collaborazione con Qualcomm Technologies per offrire esperienze premium e avvincenti sui futuri smartphone alimentati da processori Snapdragon. Ascoltiamo sempre i nostri clienti per sviluppare tecnologie all’avanguardia che soddisfino e superino le loro aspettative e confidiamo che Qualcomm Technologies ci aiuterà a continuare a guidare il settore in avanti”.