Federico Lauri svela se sua figlia sa che è gay, poi attacca l’ex: “Il male che mi ha fatto”

Federico Lauri questo weekend ha rilasciato una lunga intervista al portale Leggo dove ha parlato di sua figlia Sophie Maelle di 7 anni e della sua ex compagna, Letizia Porcu che lui chiama “persona”. “A me stesso auguro di cancellare tutto il male che ho ricevuto da questa persona, perché non lo meritavo. Voglio eliminare tutto quello che ho subito. E a mia figlia auguro che, tutto questo delirio creato dalla mamma, non venga mai alle sue orecchie. Quello che ho sofferto io, non deve provarlo anche lei“.

A proposito di sua figlia, Federico Lauri ha confessato che ancora non sa che lui ha fatto coming out.

“Se mia figlia sa che sono gay? Lei ancora non mi ha chiesto nulla. Quando arriverà il momento giusto, voglio dirglielo io. Senza stampa e senza riflettori puntati addosso. Con mia figlia parlo liberamente, è una bambina intelligente. Quando le spiegherò tutto – so già che parole usare – le dirò che l’amore non ha forme e che amare una persona non dipende dal sess0. Sono questi i valori che voglio insegnarle”.

Federico Lauri: “Per mia figlia voglio essere un papà, un amico e una mamma”

“Per mia figlia sono il suo principe, mi dice che sono il suo fidanzato. Per lei sono un papà eroe, un idolo, perché a scuola i suoi amichetti rimangono sorpresi di sapere che è la figlia di Federico Fashion Style e rimane incantata quando vede che le persone mi fermano per strada per chiedermi una foto. Ma per Sophie voglio essere anche un amico e una ‘mamma’. Credo che l’omosessualità mi aiuti a essere un papà migliore, tanto da riuscire a ricoprire il ruolo di una mamma. Sono sensibile e riesco a comprendere le emozioni di mia figlia”.

E ancora: